BAJDEN I VOJNI VRH ODALI POČAST POGINULIM MARINICIMA Tela avionom dopremljena u SAD! (VIDEO)

Tela trinaest poginulih američkih marinaca koji su tragično nastradali na aerodromu Kabul u napadu dvojica bombaša samoubica islamske države -Avganistan dopremljena su danas u Sjedinje Države.

Počast dok su tela marinaca iznosili iz transportnog aviona odali su predsednik Džo Bajden, zajedno sa suprugom Džil, zatim Sekretar za odbranu Lojd Ostin i Načelnik združenog generalštaba general Mark Mili, kao i ostali vojni funkcioneri.

Dignified transfer of US service members killed in Thursday's attack on Kabul airport. pic.twitter.com/pfSgKAyjHM

Sam vrh SAD najpre je ušao u transportni avion C-17 i oprostio se od poginulih marinaca, a zatim stao pored izlazne rampe aviona da bi sa rukom na srcu odali počast marincima koji su tradali dok su čuvali aerodrom Kabul.

Tela stradalih doprmljena su u vazduhoplovnu bazu Dover.

DOD has released the names of those servicemembers lost in #Kabul attack. They were so young. @USMC @USArmy @USNavy pic.twitter.com/tpvF0H0F19