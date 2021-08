RAKETNI NAPAD NA AERODROM U KABULU! Ispaljeno više projektila, presreo ih sistem protivraketne odbrane

Američki predsednik Džo Bajden obavešten je o raketnom napadu na aerodromu u Kabulu i ali se operacije evakuacije nastavljaju, rekla je portparolka Bele kuće Džem Psaki.

#UPDATES US President Joe Biden has been briefed on the rocket attack at Kabul airport and "operations continue uninterrupted," his press secretary Jen Psaki says pic.twitter.com/w3BOS9ar0Q