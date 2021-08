JEZIVI SNIMCI! AMERIČKI LOVCI NA URAGANE UŠLI U SRCE OLUJE: Sprema se udar od 240 kilometara na čas (VIDEO)

Proglašena je vanredna situacija u državama Luizijana, Alabama i Misisipi u SAD, a milioni ljudi pokušavaju još uvek da se evakuišu iako je uragan Ajda stigao dao obale. Lovci na uragane su uspeli da "uđu" u sam epicentar oluje i da zabeleže neverovatne kadrove.

Uragan Ajda je veoma razorna oluja četvrte kategorije, koja je dok se kretala kroz Meksički zaliv značajno dobijala na snazi. Brzina vetra je 240 kilometara na čas, saopštio je Nacionalni centar za uragane.

Uragan Ajda bi mogao da poplavi dobar deo priobalnog područja Luizijane.

Pogledajte kako to izgleda među oblacima:

Stunning video taken from inside the eye of #Ida this morning by hurricane hunters. (cc: NHC) pic.twitter.com/SgxBUXQHSi