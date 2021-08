BIVŠI MARINAC NAPOKON NAPUSTIO KABUL: Sa sobom poveo VIŠE OD 170 KUČIĆA I MAČAKA! 'Imam dubok osećaj tuge zbog Avganistana'

Osnivač prihvatilišta za životinje u Avganistanu rekao je da su mu pomešane emocije kada je sleteo u Veliku Britaniju sa svojim životinjama, ali bez osoblja koje je ostalo u Kabulu, preneli su svetski mediji.

Pol "Pen" Farting, koji je u nedelju ujutro oko 7 sati stigao na aerodrom Hitrou, napisao je na Tvitteru da ima "istinski dubok osećaj tuge zbog Avganistana".

On je, kako prenosi Skaj njuz, pokušavao da izvuče svoje osoblje i spase životinje iz Kabula kada se dogodila eksplozija na međunarodnom aerodromu u Kabulu u četvrtak.

Arrived Heathrow with partial success of #OpArk Mixed emotions & true deep feeling of sadness for Afghan today. Heathrow Ops centre, Border Force, HARC & Air Pets were all bloody amazing. Witnessed 1st hand the compassion Heathrow is showing Afghan refugees. 🙏🏼❤️#AboveAndBeyond