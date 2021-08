NOVE NEPRIJATNOSTI! BAJDEN RAZBESNEO JAVNOST: Dok se odavala počast poginulim vojnicima, on gledao na sat! (FOTO+VIDEO)

Američki predsednik Džo Bajden našao se na meti brojnih kritičara nakon što se u javnosti pojavio snimak kako gleda na sat tokom ceremonije održavanja počasti američkim vojnicima koji su ubijeni u samoubilačkom napadu ISIS-K u četvrtak u Kabulu.

Predsednik je u nedelju ujutru nenajavljeno otputovao u vazduhoplovnu bazu Dover u Delaveru nakon što su kovčezi 13 pripadnika vojske SAD ubijenih u napadu vraćeni u Sjedinjene Države.

Looks like he was being inconvenienced by having to show some respect for these American Heros. https://t.co/omAs3CIqjj — Samuel Williams (@votesamuelwill1) 29. август 2021.

Stajao je u tišini, sa desnom rukom na grudima, dok su iz aviona C-17 Globemaster izvađeni kovčezi koji su bili ogrnuti američkom zastavom, piše Dejli mejl.

Tokom ceremonije Bajden je podigao levu ruku i spustio pogled na sat, što je izazvalo reakciju veterana i konzervativnih komentatora.

"Čini se da mu je bilo neprijatno jer je morao da pokaže malo poštovanja prema ovim američkim herojima", napisao je veteran Semjuel Vilijams.

Flag-draped transfer cases line the inside of C-17 transferring our fallen Marine Heroes at Dover Air Force Base, Delaware.



As a combat vet, I had hoped never to see this again in my lifetime. My heart aches for the families of my fallen brothers & sisters. #BidenMustResign pic.twitter.com/j1GPMfUUGZ — Don 🇺🇸PATRIOT🇺🇸 AMERICA FIRST🇺🇸 (@AmericaFirstDon) 30. август 2021.

Veteran mornarice Džej Lari Hana napisao je: "Bajden je, dok su kovčezi prolazili ispred njega, morao da pogleda na sat. Ima li on nešto važnije u tim trenucima?"

Republikanci su takođe kritikovali predsednika.

Teksaški zastupnik Roni Džekson, penzionisani admiral mornarice, napisao je na Tviteru: "Očigledno da naš vrhovni zapoednik ima pametnijeg posla od odavanja časti 13-orici pripadnika vojske. Zgrožen sam! Bog blagoslovio ove heroje i njihove najmilije. Zaslužili su bolje".

Apparently our Commander-in-Chief has better things to do than honor the 13 service members who died on his watch? I’m DISGUSTED! God bless these heroes and their loved ones. They deserved better. pic.twitter.com/Ciuymtby3N — Ronny Jackson (@RepRonnyJackson) 29. август 2021.

Podsetimo, tokom vikenda su objavljena i imena poginulih - Maks Soviak (22), Rajan Knaus (23), Hanter Lopez (22), Rajli Mekolum (20), Dejvid Li Espinoza (20), Karim Nikoui (20), Džared Šmic (20), Degan Pejdž (23), Tejlor Huver (31), Umberto Sančez (22), Džoani Rozario (25), Dilan Merola (20) i Nikol Gi (23).