LAVROV: Zapadu se ne dopada što više ne vidi poslušnike u Rusiji

Rusija je u proteklih 20 godina stekla nezavisnost i povratila dostojanstvo, iako se to „ne dopada svima“, izjavio je ruski ministar spoljnih poslova Sergej Lavrov.

- Svojevremeno su u nama 1990-ih godina videli poslušnu zemlju koja se otvorila Zapadu u mnogim slučajema bez presedana. Sve to je uzeto kao slabost. I svest da Rusiji ne priliči da zauzima tako potčinjeno, trećerazredno mesto na globalnom novu, nije se javila odmah. Ali u poslednjih 20 godina smo, rekao bih, stekli nezavisnost i vratili dostojanstvo. Bez dostojanstva se ni u običnom životu ništa valjano ne može dobiti, tim pre na međunarodnoj sceni - izjavio je šef ruske diplomatije.

Ministar je naglasio da je Rusija tokom tih godina takođe stvorila efikasnu vojsku sposobnu da brani interese zemlje, kao i da sprovede duboke ekonomske reforme.

- Naše zapadne kolege navikle su da upravljaju celim svetom već gotovo 500 godina. I odjednom se pojavio novi trend ustanovljavanja ne unipolarnog, već multipolarnog svetskog poretka, s obzirom rastu i razvijaju se novi centri za ekonomski razvoj, kao i centri finansijske moći. S time dolazi i politički uticaj. Dovoljno je pomenuti naše prave strateške partnere poput Kine i Indije - rekao je ministar na sastanku sa volgogradskom javnošću i omladinom.

Zapadne kolege pokušavaju da uspore razvoj Rusije, upozorio je Lavrov.

- Traže bilo koji povod kako bi uveli unilateralne nezakonite sankcije. Mnogo pre onoga što se desilo u Ukrajini i pre referenduma usled kojeg su se Krimljani vratili u Rusiju, Zapad je pokušavao da izgradi ograničenja u odnosima sa nama u nadi da će nas usporiti, stoga ne gajimo nikakve iluzije -objasnio je diplomata.

Oslanjamo se samo na sebe

Kako je rekao šef ruske diplomatije, Moskva je odavno zaključila da, pre svega, mora da se osloni na svoju snagu.

- Mora da se osloni samo na sebe u u svojim strateškim sektorima koji se odnose i na vojno-industrijski kompleks i na strateške oblasti civilnog razvoja ekonomije. Ostaćemo otvoreni za uzajamno korisne kooperacione veze, investicionu sradnju, ali uvek imajući sopstvene resurse, jer su zapadne kolege pokazale nepouzdanost i spremnost da zarad geopolitičkih pobeda... grubo naruše međunarodno pravo - konstatova je Lavrov.

Zapad ne može da razgovara sa Rusijom sa pozicije zahtevanja od Moskve da „promeni ponašanje - upozorio je ministar.

- Predstavnici Zapada i NATO-a nam govore da su spremni da normalizuju odnose sa Rusijom, ali da ona najpre mora da promeni svoje ponašanje i uradi to, to i to... Tako ne može da se razgovara sa nama. U principu, tako ni sa kim ne može da se razgovara. Jednostavno je glupo pokušavati da se sa Ruskom Federacijom priča takvim jezikom - istakao je Lavrov.

Kako kaže, dobra volja Moskve je svima poznata.

- Ako želite da razgovarate pod jednakim uslovima, dobrodošli ste u bilo kom trenutku, naša vrata su otvorena - zaključio je ruski ministar.

Odnosi Moskve i zapadnih zemalja pogoršali su se zbog situacije u Donbasu i zbog Krima koji se ujedinio sa Rusijom nakon referenduma na poluostrvu. Zapad je više puta optuživao Moskvu za mešanje u unutrašnje zbog čega su joj više puta uvođene sankcije. Moskva je preduzimala kontramere i povela politiku zamene uvoza, a takođe je mnogo puta isticala da nije strana u unutrašnjem ukrajinskom sukobu i subjekat u Minskim sporazumima i da je zainteresovana da Kijev prevaziđe političku i ekonomsku krizu. U više navrata je negirala sve optužbe za „agresivne akcije“, sajber-napade i mešanje u poslove drugih zemalja, nazivajući ih neosnovanim.