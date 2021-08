Bajden proglasio stanje velike katastrofe - 700.000 domova bez struje, oluja se kreće ka severu! (VIDEO)

Uragan Ida je oslabio i, iznad američke države Misisipi, prerastao u tropsku oluju, pre 16 sati je protutnjao preko Lujzijane, kao jedan od najsnažnijih uragana koji je ikada pogodio američko kopno.

Uragan Ida je donela toliko vode u ušće Misisipija da je preokrenula tok reke i dovela do nestanka struke u Nju Orleansu, uništivši rezervni električni sistem za ključni gradski sistem ispumpavanja vode, prenosi AP.

Olujna kiša nastavila je da pada danas dok se oluja polako kreće ka severu.

#HurricaneIda is category 4 in #Luisiana @RedCross is monitoring and ready to respond rapidly with more than 600 trained volunteers. https://t.co/78gOMF0hZl — Farshid Raminfar (@Farshidraminfar) 30. август 2021.

Očekuje se mestimično do 60 centimetara padavina, dok pristižu izveštaji o sve većem broju poplavljenih puteva i kuća.

Razorni vetrovi i voda već su imali katastrofalni uticaj duž jugoistočne obale Lujzijane, a poplave opasne po život nastavljene su u unutrašnjosti, saopštio je Nacionalni centar za uragane.

Our thoughts and prayers are with the people of Luisiana, Mississippi and the region of the Gulf of Mexico. Please, follow the recommendations of your local authorities. https://t.co/WeWqv7iTMa — Joel A. Pizá Batiz (@prdirpuertos) 29. август 2021.

U uraganu Ida, koji je juče pogodio američku saveznu državu Luizijanu, poginuo je jedan muškarac, kada je na njega palo drvo koje su oborili snažni vetrovi, a više od 700.000 ljudi širom te države ostalo je bez struje.

Američki predsednik proglasio je stanje velike katastrofe u Luizijani i naredio da se pogođenim područjima uputi federalna pomoć za obnovu.

get well soon luisiana our prayers are with you #Hurricane_Ida pic.twitter.com/203ggG3xiQ — @𝕬𝖐ı𝖓𝖈ı (@Sonerr_bozkurt) 30. август 2021.

Ida je stigla na kopno na isti dan kada je pre 16 godina uragan Katrina opustošio Lujzijanu i Misisipi, donoseći vetar brzine 230 kilometra na čas, što je čini petim po snazi uraganom koji je ikada pogodio kopno.