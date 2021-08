'BAJDEN JE JEDNO DEMENTNO GO*NO' Porodice poginulih vojnika i veterani UŽASNUTI ponašanjem predsednika tokom dočeka tela

Američki predsednik Džo Bajden našao se na meti brojnih kritičara nakon što se u javnosti pojavio snimak kako gleda na sat tokom ceremonije održavanja počasti američkim vojnicima koji su ubijeni u samoubilačkom napadu ISIS-a u četvrtak u Kabulu.

Predsednik Džo Bajden je u nedelju ujutru nenajavljeno otputovao u vazduhoplovnu bazu Dover u Delaveru nakon što su kovčezi 13 pripadnika vojske SAD ubijenih u napadu vraćeni u Sjedinjene Države. Stajao je u tišini, sa desnom rukom na grudima, dok su iz aviona C-17 Globemaster izvađeni kovčezi koji su bili ogrnuti američkom zastavom.

Međutim, u jednom trenutku tokom ceremonije Bajden je podigao levu ruku i spustio pogled na sat, što je izazvalo reakciju veterana i konzervativnih komentatora.

"Izgleda kao da ga je smaralo što je morao da pokaže malo poštovanja prema ovim američkim herojima", napisao je veteran Semjuel Vilijams.

Veteran mornarice Džej Lari Hana napisao je: "Kao veteran, nadao sam se da nikada ne vidim ovaj prizor više. Bajden je, dok su kovčezi prolazili ispred njega, morao da pogleda na sat. Ima li on nešto važnije u tim trenucima? Majka čiji je sin bio u jednom od kovčega, rekla je: 'Bajden je jedno slabo, demencijom izjahano go*no'. Slažem se."

