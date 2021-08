POSLEDNJI JE NAPUSTIO AVGANISTAN: Slika američkog vojnika obilazi svet! Poslednji trenuci SAD u zemlji u kojoj su bili 20 godina

Donahju je svojim vojnicima poslao poslednju poruku: "Dobro obavljen posao, ponosim se svima vama."

Slika Donahjuovog usamljenog izlaska, koju je objavila centralna komanda SAD, mogla bi da postane simbol ponižavajućeg povlačenja Amerike iz zemlje, piše Gardijan.

SAD je saopštio da je dovršio povlačenje svojih snaga iz Avganistana gotovo 20 godina nakon napada na tu zemlju kojim je odgovorio na napade na Ameriku 11. septembra 2001. godine.

Više od 122.000 osoba napustilo je Kabul vazdušnim mostom uspostavljenim 14. avgusta, dan pre nego što su kontrolu nad Avganistanom ponovo preuzeli talibani, koji su pružili utočište militantnoj grupi Al Kaidi, koju se optužuje za napade na Njujork i Vašington 2001. godine.

Vašington i saveznici u NATO nisu predvideli da će talibani tako brzo preuzeti vlast i bili su prisiljeni brzo da napuste zemlju, ostavljajući iza sebe hiljade Avganistanaca koji su im pomagali.

The last American soldier to leave Afghanistan: Maj. Gen. Chris Donahue, commanding general of the @82ndABNDiv, @18airbornecorps boards an @usairforce C-17 on August 30th, 2021, ending the U.S. mission in Kabul. pic.twitter.com/j5fPx4iv6a