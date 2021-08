AMERIKA KAO TITANIK? Taker nikad žešće udario na Bajdena: Ko plaća za ovu katastrofu? (VIDEO)

Voditelj Taker Karlson pozvao je na odgovornost američke lidere posle katastrofe u Kabulu.

- Jasno je da posmatramo ključnu tačku u našoj istoriji. Najočiglednije žrtve - osim 13 poginulih vojnika prošle nedelje - su američka moć i prestiž, koji su, u samo nekoliko dana, značajno umanjeni. Ovaj trenutak će imati velike posledice, kako u bliskoj budućnosti, tako i kroz generacije koje idu napred. Ali za sada, vredi se zapitati, ko preuzima odgovornost za to? Ko plaća za ovu katastrofu? Ne tako davno, na to bi bilo lako odgovoriti: naši lideri. Do nedavno su odgovorni ljudi razumeli da liderstvo dolazi sa obavezama, a ne samo sa privilegijama. Ako želite da donosite velike odluke, morate biti spremni da patite ako pogrešite. U proleće 1912. Edvard Smit je svojim brodom naleteo na ledeni breg u severnom Atlantiku. Dok se brod spuštao, Smit nije okrivio klimatske promene za katastrofu. Stoički je stajao u kormilarnici i odvezao se Titanikom do dna okeana, a ljudi su mu aplaudirali. Niko nije pomislio da je to čudno. Bilo je očekivano. On je bio glavni. Ostao je do kraja - rekao je Taker Karlson.

Voditelj je posebno kritikovao i to što je još Amerikanaca ostalo u Kabulu koji kontrolišu talibani i posle povlačenja američke vojske.

- Vojska Sjedinjenih Država ostavila je naše ljude - rekao je Taker Karlson.

Umesto da preuzme bilo koji oblik odgovornosti za katastrofu koju je izazvala, Bajdenova administracija zbunjujuće radi suprotno - hvali se kako je sjajan posao obavila, objasnio je Taker.

- Bajdenovi ljudi su već objavili da Bela kuća ne planira da kazni nikoga u Pentagonu ili obaveštajnim agencijama za ono što sada gledamo - nikoga - rekao je on.