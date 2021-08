BRUTALNA PLJAČKA BANAKA U BRAZILU: Taoce kao živi štit vozili na krovovima automobila! Imali dronove i eksploziv! (VIDEO)

Pljačkaši banke u Brazilu koristili su taoce kao živi štit u jednoj od svojih akcija koja bi mogla biti viđena u najbrutalnijim holivudskim filmovima.

Oni su naterali taoce da leže na krovovima automobila za bekstvo i rekli su im da će biti pogođeni u lice ako se ne drže za njih, rekao je jedan od talaca.

Uzeli su najmanje 11 taoca i držali ih skoro dva sata. Policija traga za pljačkašima banaka, od kojih je većina u bekstvu.

Tri osobe, od kojih je jedna osumnjičena, ubijene su u pljački u državi Sao Paulo. "Sve što mi je bilo u glavi je da ću umreti", rekao je jedan od talaca za brazilski sajt UOL.

Taj čovek, koji je tražio da ostane anoniman iz bezbednosnih razloga, rekao je da ga je naoružani čovek s puškom zaustavio dok se vozio ulicom na svom motoru. Iako je gradom već odjeknula pucnjava, čovek nije bio svestan opasnosti.

"Čuo sam komešanje, ali mislio sam da je to vatromet. Odjednom me je muškarac odgurnuo od motora i rekao mi da stanem. Pomislio sam mislio da je to policijski kontrolni punkt, ali onda sam video da su napadači", rekao je on.

On je opisao razbojnike kao "agresivne" i da se videlo da se ni najmanje ne šale.

"Da su videli nekoga kako proviruje kroz prozor, pucali bi u tom pravcu da uplaše sve i pokažu nam da se ne igraju", rekao je on.

Još jedan talac opisao je brazilskom portalu G1 kako je zaustavljen i korišćen kao živi štit.

"Rekli su mi da izađem iz auta, pocepali su mi košulju i bacili kapu na zemlju", rekao je.

"Stavili su me na krov od automobila i rekli mi: 'Ako se pustiš, ako pokušaš da se odbaciš, zaustaviću auto i pucaću ti u lice.' Mislim da se nikada nisam tako čvrsto držao za nešto" dodao je.

Talac je opisao kako je uspeo da se održi dok je automobil vozio preko neravnina i rupa.

Majka drugog taoca rekla je da je čudo što je njen sin preživeo.

"Bio je primoran da se popne na haubu jednog od automobila i rečeno mu je da se samo drži rukama. zamalo da padne i pogine" rekla je ona.

Takođe je rekla da su taoci oslobođeni u ruralnom području i da im je trebalo nekoliko sati da se vrate.

Kako se pljačka odvijala

Grupa od oko 20 razbojnika targetirala je tri banke u Arasatubi, gradu od oko 200.000 ljudi, 575 km severozapadno od Sao Paola.

Uspeli su da provale u dve banke, a treću su oštetili u ranim jutarnjim satima. Još nije jasno sa koliko novca su izašli, ali zvaničnici su rekli da su pristupili podzemnom trezoru u jednoj od banaka.

Razbojnici su bili teško naoružani i čini se da je njihova pljačka pažljivo planirana.

Oni nisu samo presekli ključne pristupne puteve gradu zapaljenim vozilima, već su napali i lokalnu stanicu vojne policije i postavili oko 40 eksplozivnih naprava na 20 različitih lokacija u gradu. Policija kaže da se uređaji aktiviraju pomoću daljinskih senzora.

Jedan od njih eksplodirao je dok je čovek prolazio pored biciklom. Bio je teško povređen i obe noge su morale da budu amputirane.

Oni su takođe koristili bespilotne letelice za praćenje aktivnosti policije tokom i nakon pljačke.

Policija je saopštila da je do sada uhapsila dvojicu osumnjičenih i pronašla sedam vozila napuštenih u ruralnom području izvan Arasatube.