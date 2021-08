OBRAČUN SA METEOROLOGOM U PROGRAMU UŽIVO: Amerikanac u lice rekao novinaru šta misli o njegovom izveštavanju! (VIDEO)

Bruster se uživo javljao iz Galfporta kada se iza njega zaustavio beli kamionet, a muškarac je iskočio i potrčao prema njemu.

Nekoliko trenutaka kasnije, čovek se uneo u Brusterovo lice pre nego što je stigao da završi izveštaj. Moglo se čuti ako više da "tačno izveštava".

"Hej, hej, hej", rekao je zabrinuti voditelj Kreg Melvin. "Idemo da pozovemo Brustera samo da se uverimo da je sve u redu. Ima mnogo ludaka, mnogo ludila."

This is beyond unacceptable and disgusting. @shaqbrewster was trying to do his job on a beach in Gulfport, MS. Shaq is ok. This guy who nearly attacked him clearly is not. https://t.co/tMNFVhvTf1