AMERIKA IH JE IZDALA, A SADA ĆE PLATITI GLAVOM! Talibani ostavili zastrašujuće poruke na ulaznim vratima, SPREMA SE KRVOPROLIĆE! (FOTO+VIDEO)

U beleškama žrtvama naređuju da dođu na sud koji sazivaju talibani. Ako to ne učine, sledi smrtna kazna.

Jedan od onih koji su primili ovo upozorenje je i Naz, 34-godišnji otac šesoro dece čija je građevinska kompanija pomogla britanskoj vojsci u izgradnji puteva u Helmandu i puta u kampu Bastion.

On se prijavio da se preseli u Britaniju u skladu sa ARAP -om, avganistanskim programom preseljenja, ali je odbijen.

- Pismo je službeno i sa pečatom. To je jasna poruka da žele da me ubiju. Ako dođem na sud, platiću svojim životom - rekao je Naz.

- Ako to ne učinim, ubiće me - zato se krijem, pokušavajući da pronađem način da pobegnem. Ali treba mi pomoć - dodao je.

American University of Afghanistan students in Kabul say the Taliban know their names and where they live. One student received the following message which reads: “you studied at American university and worked for the government. Wait a little, we’ll deal with you.” pic.twitter.com/cgzyNZBrHF