UVEDEN POLICIJSKI ČAS U NJU ORLEANSU: Četvoro poginulih u uraganu Ida, oluja se kreće ka Tenesiju i Ohaju

U Luizijani su poginule četiri osobe, a spasioci su započeli potragu za ljudima koji su ostali izolovani posle uragana. Kako se voda povlači, vidi se šteta duž obale Meksičkog zaliva u SAD.

Gradonačelnica Nju Orleansa Latoja Kantrel (LaToya Cantrell) izjavila je da je uvela policijski čas u gradu, u kome pojedini delovi i dalje nemaju struju.

