POTENCIJALNA EKOLOŠKA KATASTROFA? Naftna mrlja veličine Njujorka ide ka Kipru, zvaničnici pokušali da je operu sunđerima+

Sirijski zvaničnici rekli su prošle sedmice da je rezervoar sa 15.000 tona goriva počeo da curi 23. avgusta u termoelektrani u sirijskom obalnom gradu Banijasu i dodali da je izlivanje nafte sada potpuno pod kontrolom.

Analiza satelitskih snimaka koju je napravio Orbital EOS sada pokazuje da je izlivanje nafte bilo veće nego što se prvobitno mislilo, odnosno da mrlja pokriva područke veličine Njujorka. Iz Orbitala je CNN-u rečeno da je mrlja udaljena oko sedam kilometara od obale Kipra.

New satellite imagery analyisis by @EOSOrbital using Sentinel-1 indicats that the #Baniyas oil spill seems way larger than anticipated, with almost 1000km2, though visual IDing is need to see if and how big the oil sheen is h/t @HarelDan pic.twitter.com/eqDK1vdD0D