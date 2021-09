KAO DETE SA NOVOM IGRAČKOM! Talibani pronašli novi vid zabave: Helikopter postao vredniji od kalašnjikova (VIDEO)

Odlaskom Amerikanaca iz Avganistana završilo se jedno poglavlje u istoriji. Dok jedni kukakju, kritikuju i oplakuju drugi su našli za sebe novi vid zabave.

To se posebno odnosi na talibane, koji su dobili novu fascinaciju a zove se helikopter. Nije bitno koji tip, ali važno je da se leti.

Većina talibana su Paštuni, koji potiču iz ruralnih područija i više su bili poznati po svoj brutalnosti, rigidnom islamu i koga premlatit, obesiti ili likvidirati, ali i bičevati.

Ta brutalnost posebno je došla do izražaja tamo sredinom 1990 tih, a to su prekinuli Amerikanci posle 11. septembra kad su stratovali operaciju Dugotrajna sloboda.

Elem, ono po čemu će talibanka šetnja kroz Avganistan ostati upamćena u avgustu 2021. jeste zarobljavanje ogormne helikopterske flote bivšeg avzaduhoplovstva Avganistanske nacionalne armije. I toviše tipova. Najpre američkih UH-60 Black hawk, MD 350 i ruski Mi-17V5 i Mi-8 MTV.

Taliban hanging someone from a helicopter in Kandahar pic.twitter.com/TwCkVzUrnL — Old Holborn® (@Holbornlolz) 30. август 2021.

Ono što je talibanima najviše zapalo za oko jeste transportni helikopter UH-60 Black Hawk iliti po naše crni jastreb. Transpornti helikopter kompanije Sikorski koji su ANA prodati za cirka osam milijardi dolara i to 47 komada. Najviše tih helikoptera u ruke talibana palo je u Kandaharu i Kabulu.

Taliban members with their new helicopters at a base in Afghanistan pic.twitter.com/PFlRHiK9zj — MelvinB📡 (@MelvinBGlobal) 29. август 2021.

Bilo je tu raznih priča te ovoliko je nispravnih, a onoliko ispravnih, talibani uče da lete jer nema nikog da leti tim helikopterima, a onda bum.

Najpre u ponedeljak uveče iz Kandahara sitže snimak upravo Blek hoka kako leti iznad grada koji predstavlja ponovnu talibansku doduše za sad duhovnu, a bogami i neformalnu političku prestonicu, jer su upravo iz ovog grada krenuli lideri talibana put Kabula kad su doleteli onomad ironijom sudbine istim tipom transportnog aviona C-17 RV Katara dok su britanski, australijski i američki prevozili avganistance koji su bežali od talibana.

A viral video claiming to show a man being brutally hanged from a helicopter in Kandahar was likely an attempt to fix a flag over a public building, not a hanging. A separate video of the incident shows the man is clearly alive and waving in the air. pic.twitter.com/x6T5iDhpc9 — Shayan Sardarizadeh (@Shayan86) 31. август 2021.

Bilo kako bilo, snimak veruje se da je načinjen iz istog helikoptera, samo iznutra pokazuje talibane kako uživaju u panormaskom letu iznad Kandahara. Na smiku se vide piloti, ali i mehaničar dok talibani sa osmehom posamtraju let. Valja napomenuti da jedan na sajli iznad grada.

Naravno, živ, iako su neki govorili da je mrtav, a neke je scena podsetila na filim Lice sa ožiljkom kada Kolumbijci vešaju izdajicu bacanjem iz helikoptera. Naravno od toga nema ništa, jer se ona što visi na sajli maše.

Inače, ovo nije prvi put da dolazi snimak letenja helikopterom. Pre toga nedavno se pojavio snimak isto sa aerdoroma kandahar gde je bila u toku obuka ili možda čisti hir zabave vožnja helikoptera po zemlji.

Video of #Taliban having fun flying in a seized military helicopter.🚁 pic.twitter.com/8Vtmc29tAS — saeed khan (@saeedkhan565) 29. август 2021.

Do sad stizali su nam snimci letova sa Mi-17V5 koji su u jako malom broju operativni kao i UH 60. Doduše bilo je i zraobljeni letećih topovnjača Mi-24V od kojih je jedan u operativnom stanju, dok skoro cela eskadrila neoperativnih čami na jednom delu vojnog amerodorma Kabul.

🇦🇫 An attack helicopters Mi-24 of the (former) Afghan Air Force in the hands of the Taliban.#Afghanistan pic.twitter.com/1HyO1kR8ak — an.dro.id (@Andrewdrozd) 30. август 2021.

Bilo kako bilo pravo pitanje ostaje dokle će uživati jer te heklikoptere nema ko da popravi i održava. Ona teza da nema ko da leti očito nije tačna i da su neki piloti koji su se inače školovali u SAD su prešli na stranu talibana.