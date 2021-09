ŠOK PRIZOR IZ NJUJORKA! Poplave odnele živote, metro pod vodomo, a on se BRČKA NA DUŠEKU ZA PLAŽU (VIDEO)

Uragan Ajda pustoši obalu Amerike i izazvao je velike padavine i poplave na istočnoj obali SAD-a. U Njujorku su poplave dostigle apokaliptične razmere, šestoro ljudi je stradalo, a prizori iz poplavljenog metroa su kao iz filma strave i užasa.

Pogledajte i "vodopad" u njujorškom metrou!

This looks more like a subway car wash than a subway station. This flooding has to be doing an incredible amount of damage to the NYC subway system. pic.twitter.com/bgtMbjiHvM