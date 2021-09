BIO JE INSPIRISAN ISLAMSKOM DRŽAVOM - Džasinda Ardern o incidentu u supermarketu: Nasilni ekstremista izveo TERORISTIČKI NAPAD

Od šestoro ranjenih, troje je u kritičnom stanju, saopštila je služba hitne pomoći Sent Džon u izjavi novinskoj agenciji Rojters.

"Nasilni ekstremista izveo je teroristički napad na nedužne Novozelanđane", rekla je Ardern na brifingu.

Napadač je bio državljanin Šri Lanke koji je bio na Novom Zelandu 10 godina i prema njenim rečima, dobro je poznat nacionalnim bezbednosnim agencijama i bio je pod stalnom prismotrom. Rekla je da on, po zakonu, nije mogao da bude držan u zatvoru.

Muškarac, za koga je Ardern rekla da je bo inspirisan Islamskom državom, ubijen je u roku od 60 sekundi od početka njegovog napada. Prema zakonu, toj osobi nije bilo dozvoljeno da se drži u zatvoru, rekla je Ardern.

