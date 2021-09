ISTIČE VREME BORCIMA OTPORA: Talibani nadiru sve dublje u Pandžšir, pobunjenici spremni na borbu do smrti (FOTO+VIDEO)

Talibanski borci danas su napredovali duboko u poslednju slobodnu provinciju Pandžšir.

Analitičari veruju da bi se otpor mogao srušiti u "borbi do smrti", dok je jedan visoki američki general upozorio da se Avganistan i dalje suočava sa širim građanskim ratom koji bi mogao podstaći oživljavanje terora grupe poput ISIS-a.

Some pro-TB accounts posted this few hours ago. Will have to take this with a load of salt for now. #Panjshir pic.twitter.com/2SiMo3GZCD — FJ (@Natsecjeff) 03. септембар 2021.

Njegovo oštro upozorenje usledilo je kada je bivši potpredsednik zemlje Amrulah Saleh rekao da je Avganistan na rubu da se uruši u "humanitarnu krizu velikih razmera", a hrana i novac postaju sve oskudniji. Talibani napreduju da slome snage otpora koje brane planinsku dolinu Pandžšir, predvođene Salehom i Ahmadom Masudom - sinom legendarnog anti-talibanskog komandanta Ahmada Šaha Masuda.

Taliban claim overrunning 5 districts of Panjsher https://t.co/fz4b4FYCn5 pic.twitter.com/ZKMqTn00xC — Pajhwok Afghan News (@pajhwok) 05. септембар 2021.

Obojica su se obavezali da se nikada neće predati talibanima, a Saleh je prošlog meseca tvitovao da se "nikada i ni pod kojim uslovima neće pokloniti talibanskim teroristima".

U isto vreme, zemlja se bori sa osiromašenom ekonomijom, koja je dovedena u nered padom Ganijeve vlade i talibanskim preuzimanjem vlasti prošlog meseca, pri čemu su mnoge banke u Kabulu i drugim avganistanskim gradovima još uvek zatvorene, a novca nema za snabdevanje.

Clashes reached central parts of province. #IEA managed to take mountain tops and then just rolled down the slopes #Panjshir #Afghanistan pic.twitter.com/RqvbKXOJJI — Abu Drexy Khorasani (Drexy Baba) (@RisboLensky) 04. септембар 2021.

Zatvaranje aerodroma takođe je onemogućilo dolazak humanitarne pomoći, pri čemu se jedna trećina zemlje suočila sa prehrambenom i ekonomskom nesigurnošću, prema Svetskom programu za hranu - iako su od subote neki letovi nastavljeni između Kabula i tri velika provincijska grada.

Talibani, koji su ušli u Kabul pre tri sedmice brzinom za koju analitičari kažu da je verovatno iznenadila čak i tvrdokorne islamiste, tek treba da oforme svoj novi režim, ali naizgled pokušavaju da deluju umerenije.

Devedesetih godina prošlog veka, kada je grupa poslednji put kontrolisala državu, uvela je strogu kontrolu u celom društvu. Ženama i devojkama je zabranjen posao i obrazovanje, muškarci su morali da puštaju brade, a televizija i muzika su bili zabranjeni.

Nedeljama otkako su preuzeli vlast, signali su bili pomešani: od državnih službenika, uključujući žene, zatraženo je da se vrate na posao, ali su pojedinim ženama kasnije talibani naredili da se vrate kućama. Univerzitetima i školama je naređeno da budu otvorene, ali je strah udaljio i studente i nastavnike.

You can notice that villages are empty. Where those people went who knows? #Panjshir #Afghanistan pic.twitter.com/DB73jS6cpA — Abu Drexy Khorasani (Drexy Baba) (@RisboLensky) 04. септембар 2021.

Američkom generalu Marku Majlju postavljeno je pitanje da li Talibani mogu konsolidovati vlast dok pokušavaju da pređu sa gerilskih snaga na vladu.

- Mislim da postoji barem velika verovatnoća šireg građanskog rata - rekao je Majli, predsedavajući Zajedničkog štaba, u sumornoj proceni.

- To će zatim dovesti do uslova koji bi, u stvari, mogli dovesti do ponovnog uspostavljanja Al-Kaide ili rasta ISIS-a (grupe Islamske države) - rekao je on u subotu za Fox News.

Novi vladari Avganistana obećali su da će biti predusretljiviji nego tokom svog prvog mandata na vlasti, koji je takođe usledio nakon godina sukoba koji su uključivali sovjetsku invaziju 1979. godine, a zatim i krvavog građanskog rata. Obećali su "inkluzivniju" vladu koja predstavlja složeni etnički sastav Avganistana, iako je malo verovatno da će žene biti uključene na najviše nivoe.

پنجشېر کي طالبانو بېشمېره غټي وسلې او مهمات نیولي، ټوپکماران ځیني تسلیم شوي،د ځینو تسلیمي لا هم روانه ده. pic.twitter.com/EljoZwlMti — پکتیاغازیان (@Paktia_Ghazi) 04. септембар 2021.

Ali izgleda da mali broj ljudi u Pandžširu, krševitoj dolini severno od Kabula koja se skoro deceniju opirala okupaciji Sovjetskog Saveza i takođe prvoj vladavini Talibana od 1996. do 2001. godine, veruje njihovim obećanjima. Zvaničnik talibana Bilal Karimi izvestio je o teškim sukobima u nedelju u Pandžširu, iako borci otpora insistiraju na tome da islamiste drže podalje, analitičari su upozorili da se bore. Italijanski Crveni krst saopštio je da su talibanske snage stigle do sela Anabah u Pandžširu, gde vode hirurški centar.

- Mnogi ljudi su proteklih dana pobegli iz lokalnih sela - navodi se u saopštenju Hitne pomoći u subotu, dodajući da nastavljaju da pružaju medicinske usluge i leče "mali broj ranjenih".

Anabah leži 24 km severno u dolini dugoj 114 km, ali nepotvrđeni izveštaji ukazuju na to da su talibani zauzeli i druga područja. Bil Rođo, glavni urednik američkog Long War Journal, rekao je u nedelju da, iako je još "rat maglovit" - uz nepotvrđene izveštaje da su talibani zauzeli više okruga - situacija "izgleda loše". Obe strane tvrde da su nanele velike gubitke drugoj.

Taliban fighters have advanced deep into Afghanistan's holdout Panjshir Valley, with resistance fighters saying they are keeping the Islamists at bay, but analysts warned they are struggling https://t.co/lN5423ydP6 pic.twitter.com/qHKW3yxD1F — AFP News Agency (@AFP) 05. септембар 2021.

- Talibanska vojska je ojačana sa 20 godina rata, i ne grešite, talibani su obučili vojsku - napisao je Rođo u nedelju, dodajući da su "šanse velike" za otpor Pandžšira.

- Talibanskoj vojsci je ubačeno ogromno oružje i municija nakon povlačenja SAD i kolapsa ANA (Avganistanska nacionalna armija) - dodao je on.

Bivši potpredsednik Amrulah Saleh, koji se nalazi u Pandžširu zajedno sa Ahmadom Masudom - sinom legendarnog anti-talibanskog komandanta Ahmada Šaha Masuda - upozorio je na mračnu situaciju. Saleh je u saopštenju govorio o "velikoj humanitarnoj krizi", sa hiljadama "koji su se raselili pred Talibanima".

Dolina Pandžšir, okružena nazubljenim planinskim vrhovima prekrivenim snegom, nudi prirodnu odbrambenu prednost, jer se borci mogu dobro odbraniti pred nadirućim snagama, a zatim izvode zasede pucajući sa visokih vrhova na dolinu.

Sjedinjene Američke Države izvršile su invaziju na Avganistan i srušile prvi talibanski režim 2001. godine nakon napada Al-Kaide koja je zauzela utočište u toj zemlji još pre 11. septembra. Zapadne vlade sada strahuju da bi Avganistan mogao ponovo da postane utočište za ekstremiste koji žele da ih napadnu.

Speaking from Panjshir with TOLOnews, Amrullah Saleh, one of the resistance leaders, says he’s still there and reports of intensified fighting there.#TOLOnews pic.twitter.com/CE4kkSnfE3 — TOLOnews (@TOLOnews) 03. септембар 2021.

Vašington je rekao da će zadržati sposobnost "preko horizonta" da napadne sve pretnje po svoju bezbednost u Avganistanu. Međunarodna zajednica se pomirila s tim da se mora suočiti s novim talibanskim režimom uz nalet diplomatije.

Američki državni sekretar Entoni Blinken u ponedeljak bi trebao da doputuje u Katar, kod ključnog igrača avganistanske sage i lokacije talibanske političke kancelarije, iako se ne očekuje da se sastane s vođama militanata, piše Daily Mail.

Potom će otputovati u Nemačku kako bi zajedno sa nemačkim ministrom inostranih poslova Hejkom Masom vodio virtuelni ministarski sastanak 20 zemalja o Avganistanu. Generalni sekretar Ujedinjenih nacija Antonio Gutereš takođe će sazvati sastanak na visokom nivou o Avganistanu u Ženevi 13. septembra kako bi se usredsredio na humanitarnu pomoć zemlji.