FILMSKO BEKSTVO IZ ZATVORA: Izraelska policija organizovala poteru za šestoricom Palestinaca koji su prokopali tunel i nestali

Kako je danas navedeno, postavljene su prepreke na putevima i policajci patroliraju tim područjem, a 400 zatvorenika je premešteno iz predostrožnosti kako bi se sprečili novi pokušaji bega, javio je izraelski vojni radio.

Zatvorenici su pobegli uz pomoć ljudi van zatvora, i to kroz tunel prokopan do zatvora Gilboa, za koji se smatralo da je jedan od bezbednijih.

Premijer Izraela Naftali Benet je beg označio "ozbiljnim incidentom" koji zahteva maksimalan napor raznih izraelskih bezbednosnih službi.

Beneta stalno obaveštavaju o bekstvu koje se dogodilo samo nekoliko sati pre obeležavanja početka jevrejske Nove godine.

Misli se da su zatvorenici krenuli ka Dženinu, na okupiranoj Zapadnoj obali, gde međunarodno priznata Palestinska uprava ima makar malo kontrole, a gde su se ekstremisti u proteklm nedeljama otvoreno sukobljavali s izraelskim snagama.

Izraelski helikopteri su jutros nadletali taj grad, a palestinski klub zatvorenika koji predstavlja bivše i sadašnje zatvorenike naveo je da su begunci stari od 26 do 49 godina.

Jedan od njih je Zakarija Zubeidi (46) koji je zu zatvoru od 2019. a bio je vođa Brigade Al Aksa povezane s organizacijom Fatah tokom drugog palestinskog ustanka pre više od 20 godina.

Četvorica zatvorenika služe doživotnu kaznu, saopštio je taj klub.

U izraelskim medijima je objavljena fotografija izlaza iz tunela i jedne osobe u crnoj majici koja gleda u rupu u zemlji.

