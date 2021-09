NEVIĐENO ČUDO AUSTRALIJI! AUTISTIČAN DEČAK (3) pronađen u gustoj šumi nakon četiri dana potrage! (VIDEO)

Entoni ''Ej Džej'' Elfalk je pronađen tokom policijske potrage u ponedeljak, dok je pio vodu iz potoka na imanju njegove porodice u ruralnom delu Novog Južnog Velsa.

Dečak, koji je autističan i ne govori, poslednji put je viđen u petak, a njegova porodica se uplašila da je otet, prenosi BBC.

Međutim, spasilačke službe su uspele da pronađu Ej Džeja na oko 500 m od njegove kuće.

Na snimku koje je podelila polcija Novog Južnog Velsa na društvenim mrežama čuje se kako spasioci govore da su pronašli dečaka.

A three-year-old child missing on a rural property in the Hunter region since Friday has been located following a large-scale search.https://t.co/VrlVwL4sYW pic.twitter.com/byOXFCiD1j