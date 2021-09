PRVA ZEMLJA NA SVETU GDE JE BITKOIN ZVANIČNA VALUTA! Salvador će koristiti vulkansku energiju za rudarenje! Stručnjaci zabrinuti!

Salvador je od danas, prva zemlja koja je usvojila bitkoin kao zakonsko sredstvo plaćanja, s planovima za korišćenje vulkanske geotermalne energije za napajanje "rudarenja" digitalne valute, piše londonski Tajms (The Times).

Bitkoin, uz američki dolar, koji je u Salvadoru usvojen 2001. i koji će se i dalje koristiti kao "referentna valuta", postaje zvanična valuta najmanje države Centralne Amerike i prema zakonu mora da se prihvati kao plaćanje kada se ponudi, osim ako dobavljači ili primaoci nemaju tehnologiju za obavljanje transakcija.

Tomorrow, for the first time in history, all the eyes of the world will be on El Salvador.#Bitcoin did this.#BTC🌎🇸🇻 https://t.co/h3zO2COYmb