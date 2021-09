PRORODNI FENOMEN ILI NEŠTO DRUGO?! Na nebu iznad Akapulka nakon zemljotresa pojavila se PLAVA SVETLOST, ljudi gledali u neverici (VIDEO)

Zemljotres se osetio i u glavnom gradu Meksiko sitiju udaljenom više od 300 kilometara.

Magnituda zemljotresa prvo je bila izmerena na 7,4 stepeni Rihtera, a USGS je saopštio da se radilo o vrlo plitkom zemljotresu, na 12,5 kilometara ispod Zemljine površine, što je povećalo efekt potresa.

Na snimcima koji su se pojavili na društvenim mrežama se vidi da se nakon potresa na nebu iznad Akapulka pojavila plavičasta svetlost.

#Mexico City's skyline, showing the Earthquake Lights phenomenon from a 7.1 quake with an epicenter in Acapulco pic.twitter.com/0bbeGFOpp4

Iako su se pojavile informacije da se radi o eksplozijama na električnim vodovima, moguće objašnjenje je i da se radi o prirodnom fenomenu koji se pojavljuje kod snažnijih zemljotresa.

Footage from tonite's quake in Mexico City #CDMX. You can see those eerie lights in the distance that have become a typical sight when city gets hit by a big one 😭 pic.twitter.com/PtySy2eD8R