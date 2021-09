POČINJE SUĐENJE ZA TERORISTIČKI NAPAD KOJI JE ŠOKIRAO SVET: A sve oči će biti UPRTE SAMO U NJEGA! (FOTO)

Austrijanka Tereza Sed, majka dvoje dece koja živi u Parizu, svog prijatelja Stefana je 13. novembra 2015. godine pozvala da zajedno proslave njegov 40. rođendan.

Pripremila je za njega i prigodan poklon - dve ulaznice za koncert američke rok grupe ''Eagles of Death Metal'' u koncertnoj dvorani Bataklan.

Ona i Stefan su stajali pored ulaza i štanda sa hranom i pićem kada su tri naoružana napadača u 21.47 sati upala u dvoranu i otvorila vatru. Život joj je spasio muškarac kojeg su napadači upucali i koji je pao pored nje.

- Dugujem mu život. Zaštitilo me njegovo telo - rekla je ona za BBC.

Jedan francuski policajac i njegov vozač zapucali su oko 22.00 sati na jednog od napadača koji se nalazio na pozornici Bataklana.

Hici su detonirali napadačev prsluk pun eksploziva. Nedugo zatim, dvojica preostalih terorista povukla su se u hodnik na najvišem spratu koncertne dvorane i sa sobom poveli taoce. Policija je Terezu i Stana evakuisala nešto pre 00.20 sati 14. novembra. Nakon toga su ušli u dvoranu i svladali teroriste.

Skoro šest godina kasnije, više stotina ljudi ponovno će ponovo da se suoči sa tom traumom, najgorim terorističkim napadom u istoriji Francuske.

Suđenje dvadesetorici džihadista tzv. Islamske države (ID) za koje se smatra da su krivi za terorističke napade u Parizu u kojima je ubijeno 130, a povređeno više stotina osoba, počinje danas u posebnoj sudnici na ostrvu Il d la Site na reci Seni.

Među optuženima je i poslednji preživeli član desetočlnae terorističke ćelije koja je izvela napad - 31-godišnji Salah Abdeslam.

Abdeslam je trebalo tokom napada da se raznese pomoću eksplozivnog prsluka poput drugih članova ćelije, međutim predomislio se i pobegao je u susednu Belgiju, u Brisel. Abdeslam je uhapšen nekoliko meseci nakon napada, a za vreme boravka u pritvoru nije govorio mnogo.

Njegovo svedočenje biće ključno.

Od geneze do egzekucije

Tereza Sed jedna je od gotovo 1.800 osoba koje su podnele građansku tužbu protiv terorista. Među onima koji su podneli tužbu većinom su oni koji su preživeli teroristički napad, njihova rodbina, kao i rodbina preminulih. Svi će oni svedočiti u sklopu procesa. Njihova svedočenja trajaće pet nedelja, piše BBC.

Tereza još nije odlučila hoće li svedočiti i ispričati svoju priču, ali je rekla da će prisustvovati suđenju kako bi podržala one koji će govoriti.

Istraga napada 13. novembra 2015. trajala je šest godina, a vodila se u 19 zemalja. Ministarstvo pravde Republike Francuske reklo je da predmet sadrži 47 hiljada izjava u 542 svezaka. Kad bi se sveske poslagale jedna na drugu, stvorile bi toranj visok 53 metra.

Cilj suđenja nije samo utvrditi krivicu ili nevinost optuženih već ispričati kompletnu priču napada, od geneze do egzekucije.

Sud će tako čuti kako su visokopozicionirani funkcioneri ID u Raki u Siriji osmislili napad, operativci Islamske države pod maskom migranata preko Grčke i Turske 2015. došli u Europu, kako se u gradskoj četvrti Molenbek u Briselu planirao napad i šta su tri grupe napadača, tzv. komandosa, tačno radile 13. novembra 2015. u Parizu.

S obzirom na broj učesnika u suđenju, advokata, tužilaca, novinara i zainteresirane javnosti, odlučeno je da će se cela jedna galerija Palate pravde na ostrvu biti pretvorena u sudnicu.

Galerija je pomoću drvenih panela pregrađena u tri prostorije. Glavna prostorija, ona u kojoj će se odvijati suđenje, moći će da primi 600 osoba. Druge dve biće rezervisane za novinare i rodbinu tužitelja.

Ova sudnica moći će da primi maksimalno 2.000 ljudi, a sve će sobe posedovati projektore. Očekuje se, međutim, da će sudnica biti popunjena samo na samom početku procesa.

Suđenje će se snimiti za potrebe arhiviranja, poput suđenja za napad na redakciju satiričnog časopisa ''Šarli Ebdo'' koje se održalo prošle godine. Suđenje će moći uživo da se prati preko posebne internet radio stranice.

Izgradnja sudnice koštala je 7 miliona evra, a koristiće se i za druga suđenja teroristima, npr kao što je ono za napad kamionom u Nici u julu 2016. godine.

Miris sumpora kao okidač

Postoji teorija da je četvrtoj terorističkoj grupi (u Parizu su napad izvele njih tri), u kojoj su bila dvojica terorista kojima će se suditi u Parizu, naređeno da napadne Šipol. Moguće je i da je Abdeslam trebalo da napasti pariski metro na mestu na kom je ostavio svoj automobil.

Naime, ID je u svojim propagandnim materijalima utvrdio da je 13. novembra 2015. u Parizu ostvario "pobedu" u 18. arondismanu, međutim tamo nije izveden nikakav napad.

Tereza provela je prvu godinu nakon napada skupljajući materijale o događajima u Bataklanu.

- Morala sam da pronađem ljude koji su bili tamo. Morala sam da čujem njihove priče. Morala sam da razumem. Prirodno sam druželjubiva i snažna. Imala sam posao, muža i dvoje dece. Htela sam da se pobrinem da taj događaj neće uticati na moju porodicu. To, međutim, nije bilo realno - rekla je ona.

Tereza je promenila poziciju u kojoj je spavala jer je u Bataklanu dva i po sata ležala pored svog mrtvog zaštitnika.

- Odjednom stvari počnu da vam se događaju. Kada je jedan od mojih sinova slavio rođendan, uznemirio me miris sumpora u svećama jer me je podsetio na tu noć. Kada smo jednom otišli u njegovu školu na jednu pozorišnu predstavu, crvena sedišta su me podsetila na tu strahotu - dodala je ona.

Suđenje će za Terezu, a i mnoge druge, biti traumatično.

- Suđenje je važan korak. Moramo proći kroz njega. Nisam sigurna da će nam ono doneti mir, ali ono je deo procesa - zaključila je ona.

Autor: