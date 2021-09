POSLEDNJI AKTERI OPERACIJE EVAKUACIJE IZ AVGANISTANA NAPUSTILI BLISKI ISTOK: Poleteli iz baze Al-Udeid u Kataru! (FOTO)

Ova dva strateška bombardera bili su ključna u obezbeđivanju podrške iz vazduha tokom operacije masovne evakuacije američkih i evropskih državljana, kao i Avganistanaca iz zemlje u kojoj su vlast osvojili talibani.

Inače strateški bombarderi su intenzivno leteli u široj zoni Kabula od 16.08 do 30.08. 2021 godine. Bombarderi su imali zadatak da bace precizne bombe na svaku metu, koja pokuša napad na kabulski aerodrom ili ugrozi evakuaciju. Bombarderi su ispod krila nosili precizne GPS naovođene avio bombe GBU-38.

The last B-52H heavy bombers of #USAF's 5th Bomber Wing including 60-0033 have left Al-Udeid Air Base, #Qatar and are about to reach #Minot Air Base, #US. They played important role in protecting #Kabul airport during #Afghanistan's Evacuation Operation (#AlliesRefuge). pic.twitter.com/qZ3byKWpwR