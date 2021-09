Kako objašnjava Tiktokerka Keli Luiz, u Danskoj se 25. rođendan žene smatra prekretnicom, posebno ako još nije udata. U jednom od svojih video snimaka pokazala je i kako se ta "prekretnica" obeležava, prenosi "Unilad".

Tradicija kaže da za 25. odnosno 30. rođendan kod muškaraca, ukoliko slavljenici još uvek nisu u braku, prijatelji i prodica ih vezuju za najbliži stub, drvo ili čak saobraćajni znak i zaliju vodom, a zatim po njima posipaju cimet.

Neki Danci su u tradiciju odlučili da uključe i kreativnost, pa umesto da na svoje prijatelje proliju samo kantu vode, koriste creva, a umesto nekoliko šaka cimeta, umeju da ih "počaste" sa nekoliko kilograma pomoću raspršivača za lišće. Kako je to Keli lepo objasnila: "Količina koju ćete dobiti u velikoj meri zavisi od morala vaših prijatelja".

Keli, takođe, otkriva i da ista tradicija važi i za muškarce sa tom razlikom što se po njima posipa biber umesto cimeta.

In Denmark, if you are unmarried at 25, you’ll get cinnamon thrown all over you on your birthday.#MythAndFact pic.twitter.com/xdx5G7YQq9