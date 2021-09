KRALJICA SE MOLI ZA ŽRTVE 11. SEPTEMBRA: Elizabeta se oglasila povodom 20. godišnjice terorističkog napada na SAD

"Moje misli i molitve i misli moje porodice i cele nacije su uz žrtve, preživele i pogođene porodice, kao i uz hitne i spasilačke službe koje su bile na dužnosti", istakla je u poruci američkom predsedniku Džozefu Bajdenu.

Navela je da joj je ostala u sećanju poseta mestu Svetskog trgovinskog centra 2010. godine.

"Podseća me da, dok odajemo počast ljudima raznih narodnosti, vera i porekla koji su izgubili živote, takođe odajemo počast otpornosti i odlučnosti zajednica koje su se udružile radi obnove", istakla je.

Britanski premijer Boris Džonson je u saopštenju, povodom godišnjice napada, rekao da teroristi nisu uspeli da "poljuljaju naše verovanje u slobodu i demokratiju".

#QueenElizabeth remembers victims of 9/11 in her prayers on 20th anniversary#GeoNewshttps://t.co/N8arEYFAtD