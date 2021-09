HOROR PRIZORI IZ MEKSIKO SITIJA! Klizište ubilo najmanje dvoje ljudi, odron uništio kuće, ima i nestalih!

Najmanje dve osobe smrtno su stradale, a deset se smatra nestalima nakon što se u petak u Meksiku urušio deo brda.

Radi se o klizištu u predelu Cerro del Chiquihuite (Sero del Čikihita) severno od glavnog grada Meksiko Sitija. Stene su se srušile na gusto naseljeni grad Tlalnepantla, saopštile su danas lokalne vlasti.

Predsednik okruga Tlalnepantla, Rasiel Perez, kaže kako je među nestalima šest odraslih osoba i četiri maloletnika.

Guverner Meksika Alfredo del Mazo rekao je da lokalne vlasti, kao i državne i savezne koordiniraju posao obezbeđenja pogođene zone u slučaju novih klizišta i rasčistile ruševine da bi izvukle eventualne žrtve.

Spasavanje dodatno otežavaju ogromne stene koje su se odvojile od vrha Čikihita, ali zbog uskih prilaza naselju kojim mehanizacija za rasčišćavanje terena ne može da prođe.

Centralni Meksiko su poslednjih dana pogodile jake kiše, a u utorak i zemljotres magnitude sedam, u blizini Akapulka, što je izazvalo klizište. Del Mazo je rekao da vlasti veruju da su četiri kuće uništene u klizištu, a iz 80 je obavljena evakuacija iz predostrožnosti.

"Verovatno su zemljotres i jaka kiša koje smo imali poslednjih dana uticali na to da je došlo do klizišta i odrona", rekao je on.