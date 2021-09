ŠTA SE KRIJE IZA NAJTRAGIČNIJE FOTOGRAFIJE NAPADA U NJUJORKU? Evo kako je nastala slika i ko je bio "Čovek u padu" (FOTO)

U 8:46 ujutru 11. septembra 2001. godine avion “Boing 767” udario je u Severnu kulu Svetskog trgovinskog centra u Njujorku. U 9:03 drugi “Boing 767” udario je u Južnu kulu. Za 17 minuta američka istorija zauvek je promenjena. Fotografije nastale tog dana podjednako su užasne koliko i istorijske. Jedna od najpoznatijih i najpotresnijih je “Falling man” ili “Čovek u padu”.

Tog kobnog jutra Ričard Dru, Pulicerom nagrađeni fotograf agencije Associated Press (AP), nije ni slutio kakav prizor će zabeležiti.

Tokom svoje bogate karijere fotoaparatom zabeležio je neke istorijske prizore. Bio jedan od tek četvorice fotografa prisutnih 1968. godine kada je ubijen Robert Kenedi. Bio je toliko blizu da je Kenedijeva krv isprskala njegovu jaknu.

Više od tri decenije kasnije, 11. septembra 2001. godine, fotografisao je modnu reviju za trudnice u okviru Nedelje mode u Njujorku. Bio je na zadatku kada je od kamermana CNN-a čuo da je avion udario u Severnu kulu.

Istog trenutka, pozvao ga je urednik AP-a. Spakovao je opremu i trčao do metroa. Kada je stigao na mesto nesreće zatekao je nestvaran prizor – Kule bliznakinje u plamenu i oblaku gustog dima.

Fotografisao je zagrade u plamenu i spasioce na terenu kada je čuo jednog radnika hitne pomoći kako izgovara: ”Bože, vidi njih!”. Tada je ugledao ljude koji su u očaju skakali ili padali sa 110 spratova visokih nebodera koji su goreli.

- Instiktivno sam podigao fotoaparat i počeo da ih pratim dok su padali - rekao je kasnije.

Bilo je 9:41:15 kada je zabeležio prizor koji se danas smatra jednim od najpotresnijih slika terorističkih napada 11. septembra – čovek koji pada sa Severne kule nekoliko trenutaka pre nego što će se ona urušiti.

U tom trenutku ni sam nije bio svestan šta je zabeležio.

- Nisam znao da imam fotografiju tog čoveka u tom položaju sve dok je nisam video na svom kompjuteru - rekao je.

Sledećeg dana ta fotografija objavljena je u desetinama novina širom SAD, uključujući i “Njujork tajms”. Međutim, reakcija publike zbog grafičke prirode fotografije bila je burna i žalbe su se nizale. Fotografija je ocenjena kao „uznemirujuća“, „eksploatatorska“ i „voajeristička“, pa “Čovek u padu” dugo nije ponovo objavljivan.

- Ne znamo da li je umro na putu dole… kažu…priča se da ćete umreti pre… znate, pre nego što padnete… Ne znamo da li ga je vatra naterala da skoči ili je sam izabrao svoju sudbinu - rekao je Dru u jednom intervjuu.

Ko je bio "Čovek u padu"?

U godinama posle najsmrtonosnijeg napada na američkom tlu, mediji su pokušavali da odgonetnu ko je čovek čiji su poslednji trenuci života zabeleženi objektivom Ričarda Drua.

Telo nikada nije pronađeno, samim tim ni identifikovano, ali brojne teorije su kružile.

Reporter kanadskog lista “The Globe and Mail” svojevremeno je tvrdio da je reč o Norbertu Hernandezu, poslastičaru zaposlenom u kafiću na 106. spratu Severne kule. U početku i Hernandezova porodica tvrdila je da je on na fotografiji, međutim nakon dataljnijeg pregleda odeće “Čoveka u padu” odustali su od svojih tvrdnji.

Tom Džunod, novinar lista “Esquire”, kasnije je tvrdio da je “Čovek u padu” zapravo audio inženjer po imenu Džonatan Brilei. Njegov menadžer i porodica složili su se da muška odeća na fotografiji liči na uobičajenu odeću koju je Džonatan nosio.

- Kada sam prvi put pogledala fotografiju, rekla sam: ‘To bi mogao biti Džonatan - izjavila je njegova sestra Gvendolin.

Ali iako se čini da se odeća i opis Džonatana Brileia podudaraju sa onim se vidi na fotografiji „Čovek u padu“, niko sa sigurnošću ne može reći da li je to on. Čak ni njemu bliski ljudi nisu sigurni šta je obukao tog dana. Tog 11. septembra 2001. godine poljubio je suprugu dok je još spavala i otišao rano na posao.

Simboličan skok u smrt

Danas, dve decenije kasnije, fotografija „Čovek u padu“ predstavlja mnogo više od sudbine samo jednog čoveka. Ona je zapravo simbol stradanja i predstavlja sve one koji su 11. septembra odlučili da skoče pre nego što stradaju u urušavanju zgrade ili izgore u plamenu.

One man’s distinct escape from the collapsing building. Difficult to process but for me this is the image that has always upset me the most.

Suspended forever in history. #NeverForget #fallingman pic.twitter.com/OJMpsWhga6