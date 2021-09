GEPEKOVANJE! Dođu, vežu te i odvedu u nepoznato! Počele racije u Kabulu! (VIDEO)

Avganistanski novinar Bilal Sarvari na svom Tviter nalogu objavio je snimak iz Kabula o talibanskim racijama ljudi, kojima upadaju u kuće, vežu ruke, a onda ih ubacuju u gepek automobila i odvode u nepoznato.

Pomenuti dogoađaj se kako piše ovaj novinar koji se nalazi u egzilu u Kanadi dogodio u naselju Salang Vat.

Situacija dobnro poznata još iz građanskih ratova na prostoru nekadašnje SFRJ 1991-1995, a onda i iz Iraka 2004-2016, Sirije i mnogih drugih konfliktnih mesta, gde su nepoželjni odvođeni na sličan način, a onda im se gubio svaki trag.

In Kabul city, Salang Watt. Their fate unknown. Hands tied and thrown into the trunk. How do Taliban officials answer for these unlawful detentions? pic.twitter.com/Q7x4guwkPU