SVI ODUŠEVLJENI! AVGANISTANKE PROTESTVUJU PROTIV HIDŽABA: Na internetu u znak podrške kruže narodne nošnje ŠARENOLIKIH BOJA! (FOTO)

Naime, ovih dana su Talibani doneli uredbu o segregaciji u učionicama, odnosno podelili su učenike po polu, a učenice, profesorke i ostale zaposlene žene moraju da nose hidžabe shodno šerijatskom zakonu prenosi CNN.

Fotografije studentkinja su preplavile medije jer su bile obučene u crno od glave do pete, potpuno prekrivene, a jedino što su se videle su bile talibanske zastavice kojima su mahale na univerzitetu u Kabulu kojim rukovode Talibani.

Ostale Avganistanke su na ovu fotografiju odgovrile tako što su postovale odnosno objavljivale fotografije gde su one obučene u šarene i lepe tradicionalne avganistanske haljine - kontrast crnim hidžabima koji su obavezni po dolasku Talibana.



- Nijedna žena se nije ovako oblačila u istoriji Avganistana. Ovo je veoma strano i nepoznato kulturi Avganistana. Ja sam objavila svoju fotografiju u tradicionalnoj haljini da bih informisala, edukovala i razvejala dezinformacije koje su talibanska propaganda - napisala je doktorka Bahar Jalali koja je i pokrenula akciju na Tviteru sa haljinama.

No woman has ever dressed like this in the history of Afghanistan. This is utterly foreign and alien to Afghan culture. I posted my pic in the traditional Afghan dress to inform, educate, and dispel the misinformation that is being propagated by Taliban. https://t.co/jrp772jIKu