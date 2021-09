DRAMATIČNI SNIMCI IZ POPLAVLJENE FRANCUSKE LEDE KRV U ŽILAMA! Jako nevreme paralizovalo saobraćaj! Radnika udario grom, ima i nestalih (VIDEO)

Olujni pljuskovi blokirali su juče auto-puteve i železničke pruge u južnoj Francuskoj, deo škola je zatvoren, a normalizacija železničkog saobraćaja očekuje se tek za vikend.

Jedna osoba je nestala u večernjim satima, a jednog radnika je udario grom, objavila je prefektura u Nimu.

Privremeno je zatvoren poplavljen auto-put između Nima i Monpeljea, a železnički saobraćaj između dva grada takođe je poremećen.

Southern regions of France have been hit with two months' worth of rain in just 24 hours.



It comes as the number of catastrophic floods hitting Europe continues to rise, with some leaders blaming the extreme weather on climate change.https://t.co/mlA737LHMb pic.twitter.com/MH4ftYh9pF — Sky News (@SkyNews) 14. септембар 2021.



Prema železničkom operateru SNCF-u, deonice pruge su blokirane i potpuno pod vodom. Procenjuje se da neće saobraćati do vikenda.

Danas se očekuje još obilnih padavina, a za 13 upravnih okruga izdato je upozorenje drugog najvišeg nivoa.

Flash floods smash southern #France, 2 people MISSING



Severe floods devastated the Gard region of southern France on Tuesday after it was hit by two months’ worth of rainfall in just 24 hours.



Footage shows catastrophic conditions as torrential rain turned streets into rivers pic.twitter.com/wQKeDJBfaa — 🇨𝐲𝐛𝐞𝐫🇻𝐢𝐩𝐞𝐫™☢️ ͬ ͤ ᷮ ͦ ͬ ͭ ᷤ (@Kaala_Nag) 14. септембар 2021.



Sve škole u četvrti Gard koje su u utorak najviše pogođene ostaće zatvorene danas

Ministar unutrašnjih poslova Žerald Darmanin stigao je u zahvaćeno područje u večernjim satima, izrazio podršku stanovnicima i pozivao ih na krajnji oprez u danima koji dolaze.

Emergency services had to intervene to rescue flooded trucks in France.



Imagine countries without equipped emergency services to flood victims!pic.twitter.com/GuzGph0UYZ — Fridays For Future Uganda (@Fridays4FutureU) 14. септембар 2021.

Rekao je da je 900 vatrogasaca i radnika civilne zaštite raspoređeno u regiji.

