UBILA GA KORONA! Čuveni radijski voditelj preminuo od posledica kovida!

Radijski voditelj desničarski orjentisan koji je sebe nazivao ''verskim fanatikom'' i pozivao ljude da se ne vakcinišu protiv korone, razboleo se od tog virusa i preminuo.

Bob Eniart (62) bio je pastor u jednoj crkvi u Sjedinjenim Državama i tvrdio je da bi zagovornici života trebalo da odbiju vakcinu protiv korone, jer, kako je tvrdio, one su testirane na bebama koje su žene pobacile, prenosi Miror.

Eniart je slušaocima radio emisije rekao da ne uzimaju vakcinu kako bi ''dodatno povećali društvenu napetost i izvršili pritisak na ubice dece''.

On je bio portparol američke organizacije ''Right to Life'' (pravo na život) koja se 28 godina borila protiv abortusa.

Eniart i njegove pristalice takođe su se borili protiv nošenja maski i društvenog distanciranja.

Tužnu vest je na Fejsbuku objavio njegov prijatelj i kolega Fred Vilijams.

Njegov sin Dominik je saopštio da mu je otac oboleo od korone još u septembru.

I njegova supruga takođe ima koronu, ali njeno zdravstveno stanje nije poznato. Bob je iza sebe ostavio sedmoro sinova.

Iz Denver Bible Church u kojoj je bio pastor verovali su da će se Bb oporaviti. Crkva se tada i veoma bunila protiv nametnutih epidemioloških mera i tužila je tamošnje vlasti.