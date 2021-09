BURNE REAKCIJE NAKON BAJDENOVOG OBRAĆANJA! Evo na čemu su mu mnogi zamerili tokom konferencije za novinare

Bajden je oklevao kada je trebalo da izgovori ime australijskog premijera Skota Morisona, pa ga je tokom konferencije za novinare na kojoj je predstavljen istorijski bezbednosni sporazum sa Australijom i Velikom Britanijom nazvao "onim momkom odozdo".

Nakon što je saopštio detalje trilateralnog partnerstva usmerenog na suprotstavljanje regionalnom uticaju Kine, Bajden se okrenuo ekranu na kojem je britanski premijer bio povezan putem video linka i rekao: "Hvala Borise".

Kada se okrenuo ekranu na kojem je bio uključen Skot Morison, počeo je da okleva.

US President Joe Biden appeared to forget Prime Minister Scott Morrison’s name during this morning’s historic announcement of a new defence pact.



Biden said “I wanna thank that fella down under” after thanking UK Prime Minister Boris Johnson.https://t.co/a9AwdxnrYj#9News pic.twitter.com/0aULXfJJS2