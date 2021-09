GIMNASTIČARKE IZ SAD NAPALE FBI ZBOG PROPUSTA! Kako jedna od njih tvrdi, izveštaji i detalji zlostavljana POGREŠNO SU PREDSTAVLJENI!

Olimpijska gimnastičarka McKayla Maroney rekla je obraćanju Odboru američkog Senata u srijedu 15. septembra da se osjeća izdanom od strane agenata Federalnog biroa za istrage (FBI) nakon što nisu uspjeli da ozbiljno istraže bivšeg doktora njihovog nacionalnog tima Larryja Nassara, uprkos što im je ona rekla da ju je doktor seksualno zlostavljao.

Nassar je prošle godine optužen za seksualno zlostavljanje, a trenutno služi doživotnu kaznu zatvora. Bivši sportski lekar, koji je priznao da je godinama zlostavljao jedne od najboljih američkih gimnastičarki, osuđen je početkom januara 2018. godine na zatvorsku kaznu od 40 do 175 godina. To je druga višegodišnja kazna zatvora za 54-godišnjeg ljekara. On je osuđen i na 60 godina u federalnom zatvoru zbog dječje pornografije.

Maroney je jedna od četiri sportašice koja je zajedno sa Simone Biles, Aly Raisman i Maggie Nichols svjedočila pred Odborom za pravosuđe američkog Senata koji istražuje pogrešno postupanje FBI-ja u istrazi.

Maroney se prisetila kako je 2015. godine provela tri sata na telefonu govoreći FBI-ju detalje svoje priče koju ni njezina vlastita majka nije čula, uključujući i seksualna zlostavljanja koja je pretrpela tokom Olimpijskih igara u Londonu.

Međutim, kako je rekla, tek je u julu ove godine glavni inspektor Ministarstva pravosuđa u izvještaju otkrio šta je FBI zapravo učinio sa podacima koje je ona dala, a koje su kako se navodi, pogrešno predstavljeni.

"Ne samo da FBI nije prijavio moje zlostavljanje, nego su 17 mjeseci kasnije dokumentovali moj izvještaj, i iznijeli su potpuno lažne tvrdnje o onome što sam rekla", rekla je Maroney tokom saslušanja.

Saslušanje u srijedu dolazi nakon što je glavni inspektor Ministarstva pravosuđa Michael Horowitz objavio izvještaj u kojem je FBI napadnut zbog grešaka koje su dovele do toga da se zlostavljanje nastavi mjesecima.

Nekoliko gimnastičarki izjavilo je da su besne što ih FBI nije intervjuisao čim su prijavile zlostavljanje. Kada ih je FBI na kraju kontaktirao, rekle su da su agenti pokušali umanjiti težinu zlostavljanja.

"Sećam se da sam sjedila sa FBI agentom i da me on pokušavao uveriti da nije tako loše", rekla je Raisman. "Trebale su mi godine terapije da shvatim da je moje zlostavljanje bilo loše, da je važno".

FBI istraga protiv Nassara počela je u julu 2015. godine, nakon što je navode o zlostavljanju prijavio predsjednik i izvršni direktor američke gimnastike Stephen Penny terenskom uredu FBI-ja u Indianapolisu.

Tu kancelariju koju je u to vreme vodio specijalni agent W. Jay Abbott nije zvanično otvorio istragu. FBI je intervjuisao samo jednog svedoka nekoliko meseci kasnije, te nisu službeno dokumentovali taj intervju u izveštaju pod nazivom "302" sve do februara 2017. godine, odnosno nakon što je u decembru 2016. FBI uhapsio Nassara zbog optužbi da poseduje seksualno eksplicitne slike dece.

Kako je Horowitz naveo u izveštaju, kada je intervju na koncu dokumentovan 2017. godine izveštaj je bio pun "materijalno lažnih podataka i izostavljenim ključnim informacijama."

Abbott koji se povukao iz FBI-ja 2018. godine takođe je prekršio politiku FBI-ja o sukobu interesa razgovarajući o mogućem poslu sa Olimpijskim komitetom u vreme kada je bio uključen u istragu o Nassaru.

Kako je FBI odgađao istragu, Nassar je nastavio da zlostavlja još žrtava. Četiri učesnice saslušanja su rekle da svaka od njih zna osobe koje je Nassar zlostavljao nakon 2015. godine.

"Mi smo izneverene i zaslužujemo odgovore", rekla je Simone Biles.

Larry Nassar proglašen je krivim u tri odvojena slučaja, a jedna od zatvorskih kazni traje i do 175 godina. Tužioci su procenili da je seksualno zlostavljao nekoliko stotina žena i devojaka.

Autor: