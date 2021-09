DECA U SUZAMA! NE ZNAJU KAKO IM IZGLEDA UČIONICA: Škole na Filipinima ostaju zatvorene drugu godinu zaredom!

Dok skoro sve zemlje na svetu sve zemlje krenule delimično ili potpuno da otvaraju škole, Filipini to nisu uradili još od početka pandemije korona virusa, saopštile su Ujedinjene nacije.

Predsednik Filipina Rodrigo Duterte je odbio ideju probnog otvaranja osnovnih i srednjih škola iz straha da bi deca mogla da se zaraze koronom i da je prenesu starijim ukućanima.

-Želim da idem u školu, rekla je sedmogodišnja Kajli Larobis AFP-u, žaleći se da ona ne ume da čita nakon godinu dana onlajn predškolskog programa koji je provela u malom stanu u Manili koji deli sa još 6 osoba.

-Ne znam kako izgleda učionica, nikada je nisam videla, rekla je devojčica.

Larobis, koja je krenula u 1. razred ove godine, plakala je, kaže njena majka, jer ne može da razume onlajn nastavu koju ona prati na telefonu.

U oktobru prošle godine pokrenut je program ''kombinovanog učenja'' koji uključuje onlajn časove, štampane materijale i lekcije emitovane na televiziji i društvenim mrežama.

Ta odluka je donela veliki problem, jer većina učenika na Filipinima nema kompjuter ili internet kod kuće.

