SA MINOBACAČIMA U RUKAMA VOZE PEDALINE! Nadleralni prizori Talibana u Avganistanu (FOTO)

Na nedavno objavljenim fotografijama prikazani su talibanski borci koji se voze pedalinama na jezeru koje je locirano ispod planinskog masiva Hindukuš.

Nacionalni Park Band e Amir je turistička atrakcija koju godišnje poseti veliki broj turista iz Avganistana, ali i inostranstva. Šest jezera se nalaze u sklopu ovog parka, koji je samo 70 kilometara udaljen od Bamijana, nekadašnjeg doma dve ogromne statue Bude.

