GRAD NA VODI! Završeno testiranje najvećeg broda za krstarenje na svetu

Veličina zaista jeste bitna kada se radi o brodovima za krstarenje, a najveći brod na svetu uspešno je prošao prva testiranja! U pitanju je "Wonder of the Seas", koji je napravljen u Francuskoj, a dugačak je čak 362 metra.

Letnja sezona

Ovaj grad na vodi može da primi ukupno 6.988 putnika o kojima će brinuti čak 2.300 članova posade. Putnicima će na raspolaganju biti 16 paluba, od ukupno 18, koliko ih ima.

Tehnički podaci

Dužina: 362 metra

Širina: 64 metra

Paluba: 18

Maks. brzina: 24 čvora (oko 43,5 km/h)

Broj putnika: 6.988

Posada: 3.200

Potrošnja: 270 tona goriva dnevno

Na prvom testiranju brod je prešao oko 3.000 kilometara, što je skoro pola puta od Londona do Njujorka. Izvršeno je više od 40 raznih testiranja u kojima je učestvovalo preko 500 stručnjaka i eksperata za plovidbu okeanima. Prva plovidba između Evrope i novog sveta planirana je za 4. mart 2022, pre nego što brod otvori letnju sezonu odmora u maju, kada će saobraćati od Barselone do Rima.

Podugačak je spisak svega šta ovaj brod ima da ponudi. Putnicima je na raspolaganju: 35 barova, 24 metra dugačak zip-lajn, 20 restorana, 15 bazena, tri tobogana, dva bioskopa, dva salona za spa, dva zida za penjanje, simulator za surfovanje, kazino, prirodni park, teren za mini-golf, teren za košarku, heliodrom, bazen za ronjenje, salu za klizanje, teretanu, ringišpil...

Sedmodnevno krstarenje podrazumevaće i posetu Palma de Majorki i italijanskom ostrvu Kapri. Maksimalna brzina je 24 čvora (oko 43,5 kilometara na sat). Brod ima 24 lifta za goste i širok je 64 metra.

Oporavak industrije

Majkl Bejli, predsednik i izvršni direktor kompanije "Rojal karibijen internešenel", uveren je da će se industrija oporaviti od pandemije koronavirusa, koja je nanela veliku štetu turističkoj industriji: - Trenutak je odličan. Naši brodovi su sve puniji i polovina flote je ponovo aktivna. ohrabreni smo onim što vidimo. Region Evrope i Amerike je ponovo na putu da preuzme primat, a u tome će nam pomoći potpuno novi brodovi poput ovog. Naši klijenti su željni avantura bez obzira na svoje godine - rekao je on.

