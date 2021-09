NOVI DETALJI MISTERIOZNOG SLUČAJA KOJI JE ZAOKUPIO CEO SVET: Mladi par se svađao, pronađeno telo, a od dečka ni traga ni glasa

Podsetimo, Gabi je nestala usred višemesečnog putovanja na kojem je bila sa svojim dečkom, 23-godišnjim Brajanom Laundrijem. On se u međuvremenu sam vratio kući na Floridu i nestao. Policija je juče našla telo u Nacionalnom parku Grand Teton u Vajomingu koje odgovara nestaloj devojci.

Evo šta se do sada zna o celom slučaju.

Ko je Gabi Petito?

Gabi je krajem juna krenula na putovanje iz svog rodnog grada na Long Ajlendu u Njujorku sa svojim dečkom Brajanom. Bili su vereni. Svoje putovanje beležili su objavama na društvenim mrežama.

Putovanje je prvo trebalo da traje četiri meseca, ali se Brajan početkom septembra sam vratio kući na Floridu. Porodica Petito prijavila je nestanak Gabi deset dana kasnije.

Šta se dogodilo?

Još uvek je nejasno šta se dogodilo kada je nestala Gabi, a kasnije i Brajan, ali neki detalji su se pojavili u proteklim nedeljama. Dana 12. avgusta policija u gradu Moabu na jugu Jute pozvana je na mogući incident u vezi sa nasiljem jednog para.

Na snimcima sa policijskih kamera prikazano je kako Gabi plače i žali se policajcima na svoje mentalno zdravlje. Rekla je i kako se par češće svađao. U policijskom izveštaju o incidentu navodi se kako je Brajan tvrdio da ga je Gabi udarila nakon svađe.

Policajci su im preporučili da provedu noć odvojeno, ali nisu podneli nikakve optužbe. Još se ne zna šta se dalje dogodilo.

Porodica Gabi Petito rekla je kako su poslednji kontakt s njom imali poslednje nedelje u avgustu i policija smatra da je tada bila u Nacionalnom parku Grand Teton u Vajomingu. Tamo je juče FBI pronašao telo za koje veruju da je njeno.

Advokat njene porodice Ričard Staford rekao je kako je porodica poslednju poruku od Gabi dobila 30. avgusta, ali da veruju kako tu poruku nije napisala ona. Istakao je da je Gabi s majkom razgovarala preko videopoziva 24. avgusta kada joj je rekla da kreću prema parku Grand Teton. Dan kasnije razmenile su više poruka i porodica veruje da su već bili u Vajomingu. Tada je Gabi objavila poslednju fotografiju na društvenim mrežama.

#gabbyPetito profile of a victim. Apologizes for being angry, while #brianLaundrie is laughing at her humiliation. She was grabbed by the face, shoved out of her van, & locked out the n 106*. Cops arrest her. pic.twitter.com/l4EzNzyYC7