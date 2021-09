U Mjanamaru rastu sukobi hunte i milicije, stanovništvo beži

Većina stanovnika jednog grada u Mjanmaru blizu indijske granice pobeglo je nakon što su njihovi domovi zapaljeni i ubijen lokalni sveštenik u borbama između milicije koja se protivi vojnoj vlasti i snaga hunte.

Prema vođi ove lokalne zajednice, većina od oko 10.000 ljudi koji žive u Tantlangu u državi Čin, je otišla da potraži sklonište u okolnim područjima, uključujući i susednu Indiju, prenosi Rojters.

Tokom borbi između snaga milicije i vojske prošlog vikenda, zapaljeno je oko 20 kuća, a na fotografijama objavljenim na društvenim medijima vide se zgrade zahvaćene plamenom.

Prema izveštajima portala “Mjanmar nau” (Myanmar Now) vojnici su ubili hrišćanskog sveštenika koji je pokušavao da ugasi požar, iako su državni mediji negirali ove navode.

Novine pod kontrolom hunte " Global nju lajt of Mjanmar” (Global New Light of Myanmar) saopštile su da se smrt sveštenika istražuje i da su vojnici upali u zasedu od oko 100 "terorista" i da su obe strane razmenile vatru.

Odbrambene snage u državi Čin , milicija koja je suprotstavlljena vojsci, u saopštenju je navela da je ubijeno 30 vojnika.

"Ubistvo baptističkog sveštenika i bombardovanje kuća u Tantlangu, država Čin, najnoviji su primeri torture koju svakodnevno doživljava narod Mjanmara od snaga hunte “ poručio je specijalni izvestilac UN za ljudska prava u Mjanmaru Tom Endruz na Tviteru.

U nekim delovima Mjanmara, poput države Čin, došlo je do porasta krvoprolića nakon što je Vlada nacionalnog jedinstva, u kojoj su protivnici vojne hunte, proglasila ustanak 7. septembra i pozvala novu miliciju, poznatu kao Narodne odbrambene snage (PDF), da napadaju jedinice vojske.

Mjanmar je u nemirima otkako je 1. februara u puču srušena civilna vlada, predvođena državnom savetnicom Aung San Su Ći, što je izazvalo nezadvoljstvo širom zemlje, štrajkove, proteste i smrtonosno nasilje u sukobima snaga vladajuće hunte i njenih protivnika.