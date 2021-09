PIO U KAFANI SA MONSTRUMOM! Otkriveno kako je najbolji drug našao SNIMAK GDE MU SILUJE ĆERKU (8), pa ga naterao SEBI ISKOPA GROB!

Ubistvo Olega Svidirova iz Rusije koga je života lišio Vjačeslav, njegov najbolji prijatelj, zbog toga što je silovao njegovu ćerku, dobilo je novu dimenziju nakon što je policija otkrila detalje surove osvete. jačeslav je ubio Olega pošto je u njegovom telefonu otkrio video materijal na kome se vidi kako Oleg siluje njegovu ćerku (8).

Vjačeslav i Oleg su sedeli za stolom i pili kad je otac video snimak na kojem Oleg zlostavlja njegovu ćerku. Pošto su bili prijatelji dugi niz godina, Oleg je više puta čuvao dete, a po svoj prilici je ćerka svaki put bila zlostavljana, prenosi The Sun. Međutim, ova priča dobila je i svoj nastavak.

Sada se oglasila bivša nevenčana supreuga silovatelja, koja je ispričala, da ju je jedan od muškaraca čija je ćerka isto bila silovana sprečio da ubije ovog kako kaže "seksualnog đavola".

The Sun navodi da ta Ruskinja pod imenom Olga, koje inače nije njeno pravo ime priznala je da je kad je za to saznala skočila na svog kako je rekla "izopačenog bivšeg dečka" i počela je da ga davi. Kako je rekla želela je da umre.

Ona je dodala da je otišla do njegove kuće jer je želela da se suoči sa njim i da je pogleda u oči i prizna kako je njenu ćerku zlostavljao od njene osme godine

Suočila se sa Sviridovom (32), zajedno sa još jednim parom koji je upravo pronašao mučan video kako zlostavlja njihovu mladu ćerku.

"Ja sam samohrana majka i on je zlostavljao moju ćerku. Bilo je to kao da mi veo pada preko očiju. Ja sam samohrana majka i on je zlostavljao moju ćerku. Ali otac druge devojke me je zaustavio i rekao mi:„ Olga, ubićeš ga. Kako će vaša ćerka živeti sama? i odvukao me je", ona je u nastavku ispovesti rekla.

„Htela sam da čujem kajanje od Olega, ali on je rekao samo:„ Ne znam kako sam to uradio “.

Olga je rekla da je tata druge žrtve tada počeo da udara i vrišti na Sviridova, svog najboljeg druga od poverenja koji je zlostavljao njegovo šestogodišnje dete dok je čuvao decu.

Nastavila je: „Povikao je Olegu:„ Pogledaj Olgu u oči “.

„Oleg me je pogledao i oči su mu bile oborene.

„Lice mu je bilo natečeno. Mora da je shvatio šta je učinio, ali bilo je prekasno. Ona je dodala da je Oleg molio da ga ne šalju u zatvor jer se bojao da će ga zatvorenici seksualno zlostavljati. Ali pozvala je ostale da ga predaju policiji, rekavši: "Neka i on oseti to nakon onoga što je učinio našoj deci."

Sviridovova tetka Nadežda Sviridova srela ga je nakon premlaćivanja, rekavši:

"Lice mu je bilo kao naduvana lopta."

Rekao joj je: "Danas bi trebalo da umrem. "

Nekoliko sati kasnije ležao je mrtav u plitkom grobu u obližnjoj šumi.

Navodno je otac druge devojčice (34) izveo Sviridova iz sela i naterao ga da sam iskopa jamu pre nego što ga je nožem ubo u srce. On Tvrdi da je grob iskopan samo da bi ga uplašio, a Svirodov je zatim slučajno pao na nož tokom borbe.