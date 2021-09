RODITELJI OPSEDNUTI USPEHOM DECE! Bizarna roditeljska metoda za vaspitanje zavladala Kinom: Evo šta je 'pileća krv', a šta 'dete pile'

Izvor: Pink.rs/Telegraf.rs, Foto: Tanjug/Rolf Vennenbernd/dpa via AP | |

Trendovi u roditeljstvu se stalno menjaju, a u današnje vreme, uz sve veću moć medija, ideje prelaze mnogo brže sa jednog kraja sveta na drugi.

Sve rašireniji na Dalekom istoku, roditeljski stil naziva "pileća krv" (engl. "chicken blood") novi je trend u vaspitanju dece i pitanje je trenutka kad će se proširiti na zapadni svet.

Originalno nazvana metodom "yiwa", na istoku se razvija munjevitom brzinom. Neki kritičari ovu metodu klasifikuju kao opsesivnu.

Roditelji koji je primenjuju u potpunosti planiraju sadržaj dana svojoj deci u fazama koje traju po petnaestak minuta, uz konstantno nastojanje da izvuku najbolje iz svog deteta.

Svaka aktivnost pomno je isplanirana i usmerena podsticanju uspešnosti deteta na pojedinim poljima.

Naziv datira još iz 50-ih godina

U Kini je inače korišćen tretman "krvlju pileta" bio je prilično popularan u toku Kulturne revolucije. Ljudi su čekali u redovima, donosili živinu kako bi primili svežu pileću krv, koja se smatrala lekom za sve zdravstvene probleme uključujući ćelavost, sterilitet, rak, itd.

Iako je trend s godinama jenjavao, termin se zadržao i danas označava želju roditelja koji opsesivno žele da njihova deca budu uspešna. Da bi to postigli, mnogi angažuju privatne učitelje, najbolje sportske trenere, dok drugi čak kupuju kuće u blizini najboljih škola u gradu.

Prema izveštajima kineskih medija, nekim roditeljima čak ni samo jedna škola nije dovoljna, odlične ocene nisu dovoljne, jer smatraju da su u tom slučaju sva deca jednako dobra. Zato imaju ogromna očekivanja od dece.

Kako se navodi roditelji u Kini svoju decu šalju u školice engleskog jezika, matematike, maternjeg jezika i drugih predmeta. Nazvana i "chicken babies" odnosno deca pilići, takođe idu i u škole sporta, muzičke škole i druge aktivnosti poput volontiranja, što im se kasnije računa kao bonus u daljem školovanju.

Kako izgleda raspored za "dete pile"

Primer rasporeda koji roditelji u Kini nameću svojoj deci dospeo je i u medije. Konkretno je reč o rasporedu za dete koje je učenik petog razreda osnovne škole.

8.30-9.50: Čitanje

9.50-10.30: Igranje (druženje sa vršnjacima)

10.30: Vežba za oči

11.00: Ručak uz slušanje audio knjiga

13.00-14.00: Vežbanje za Olimpijadu u matematici

4.00-5.30: Vožnja bicikla na otvorenom

5.30: Večera

5.50-8.30: Online časovi engleskog jezika

8.30-9.00: Pauza za užinu

9.00-10.00: Rađenje domaćih zadataka

10.00: Spavanje

Intervencija države

Postoje izveštaji koji govore da kineske porodice troše između četvrtine do polovine ukupnih primanja na edukaciju i edukativne aktivnosti svoje dece. Ovo ide u prilog privatnim školama, ali zbog ovog trenda ljudi imaju sve manje dece.

Razlog je to što im ovakav stil oduzima previše vremena, energije i novca, dok kineska vlada u poslednje vreme nastoji da roditelje motiviše na potpuno suprotne akcije.

To je dovelo do ograničenja edukativnih aktivnosti u privatnim školama, ali roditelje koji koriste metodu "chiken blood" to podstiče da zahtevaju od dece da još više briljiraju u pojedinim aktivnostima.

Radi se definitivno o jednom od najekstremnijih stilova roditeljstva, a vreme će pokazati kako zaista deluje na buduće generacije.