UZNEMIRUJUĆI PRIZOR! Pogledajte kako su u SUDNICI IZREŠETALI NAJOPASNIJEG KRIMINALCA! Tela ležala u lokvama krvi (FOTO+VIDEO)

Jitender Man Gogi brutalno je usmrćen u sudnici u glavnom gradu Indije, Nju Delhiju, zbog čega je zavladala neviđena panika u zemlji.

Dvojica muškaraca su prerušena u advokate ušli u sudnicu u indijskom gradu Nju Delhiju i tokom saslušanja hladno nasmrt izrešetali najopasnijeg kriminalca u zemlji - Jitendera Mana Gogija, kom je trebalo da počne suđenje za višestruke zločine - ubistva, otmicu, prevaru i mnoge druge.

#JUSTIN:Dreaded jailer gangster Jitender Maan alias Gogi was shot dead by two armed assailants of rival jailed gangster, Sunil alias Tillu Tajpuriya inside the Rohini Court on Friday afternoon. Attackers killed by the Delhi Police.@IndianExpress pic.twitter.com/PDbGvFziaH — Mahender Singh Manral (@mahendermanral) 24. септембар 2021.

Ubistvo se dogodilo u opštini Rohini, a veruje se da su lažni advokati, koje su pripadnici obezbeđenja ubili, pripadali klanu koji je suparnički Gogijevog grupi.

BREAKING 🚨 Most wanted' gangster Jitender Maan alias #gogi among three killed in India’s Delhi courtroom shooting, police said. pic.twitter.com/2Z24Pa4Ag6 — ABHISHEK TRIPATHI (@abhishe69651324) 24. септембар 2021.

Gogi je bio na popisu najtraženijih osoba u Delhiju, a uhapšen je u martu 2020. zbog sumnje da je počinio ubistvo i iznudu. Bio je glavna meta suparnika jer se brzo nametnuo kao jedan od ključnih igrača u indijskom podzemlju.

Kriminalom je počeo da se bavi još kao tinejdžer, kada je krao automobile i drugu imovinu. Bio je i glavni osumnjičeni za ubistvo popularnog pevača u indijskoj saveznoj državi Harijani.

The life of gangster Jitender Maan alias Gogi,30, shot dead by his rivals inside the Rohini court on a rainy Friday afternoon, is one of dreams, friendship, student politics, money, guns, and gore



(@LamaPrawesh reports)https://t.co/sEPckZCxrt — Hindustan Times (@htTweets) 25. септембар 2021.

Incident je doveo do rasprava o sigurnosti u sudnicama u Delhiju. Jedan zvaničnik je istakao da je ubojstvo Gogija pokazalo da se nedovoljno radilo na zaštiti i planiranju.