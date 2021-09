OSTACI TELA PRONAĐENI U ALIGATORU: Supruga otišla po pomoć, ali vratila se prekasno

Njegova supruga rekla je kako je aligator napao Saterlija 30. avgusta ispred njihove kuće u Slajdelu. Rekla je da je otišla da potraži pomoć, ali da njenog supruga više nije bilo kada se vratila.

A Louisiana coroner has identified the remains found inside a 504-pound alligator as Timothy Satterlee Sr., 71, who went missing last month as he walked in floodwaters following Hurricane Ida https://t.co/gDoBdEue9y