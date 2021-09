UZNEMIRUJUĆI SNIMCI ZEMLJOTRESA: Ljudi bežali iz kuća, padale fasade! Udar od 6 stepeni po Rihteru! (VIDEO)

Potres se dogodio 20 kilometara jugoistočno od grada Iraklion, na dubini od dva kilometra.

Najbliže naselje epicentru je Ano Arhanes, koje ima 3.900 stanovnika. Ono je od mesta zemljotresa udaljeno deset kilometara.

Potres je zabeležen u 8.17 časova po srednjoevropskom vremenu, odnosno 9.17 po grčkom.

🔴 According to preliminary data, at 09:17 a.m. local time, a massive 6.2-magnitude earthquake struck the Greek island of Crete. The earthquake was felt in Turkey and Greece! #σεισμός #earthquake #deprem pic.twitter.com/0ul4luFvNS