FRANCUSKA ODGOVORILA AMERICI: Makron BESAN na Australijance - sklopio novi savez (FOTO)

Predsednik Francuske Emanuel Makron pozdravio je novi dogovor sa Grčkom I dodao da će on ojačati nezavisnost EU. Govoreći na zajedničkoj konferenciji za medije u Parizu, grčki premijer Kirjakos Micotakis je rekao da su njegova zemlja i Francuska odlučili da unaprede bilateralnu saradnju kada je reč o odbrani.

#UPDATE Greece will buy three frigates from France as part of a deeper "strategic partnership" between the two countries to defend shared interests in the Mediterranean, French President Emmanuel Macron says at a signing ceremony with Greek Prime Minister Kyriakos Mitsotakis pic.twitter.com/7GuduR9Gvw