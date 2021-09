OD SJAJA DO OČAJA! Za Tajland, dve nesreće bile su PEVIŠE (VIDEO)

Zemlja se odmah zatvorila za turiste i strance, što je ekonomski uništilo mnoga ostrva i gradove, a samim tim i čitavu državu. Osiromašeni ljudi izašli su na ulice u znak protesta protiv političke elite, ali je premijer Praiut odgovorio nasiljem.

Godinu dana, odgovor premijera/generala bio je da štiti zemlju od kovida, ali je nakon aprila ove godine ostao bez tog argumenta. Treći talas koronavirusa potpuno je poharao Tajland, bilo je više od 20.000 novih infekcija dnevno, uvedena su stroga ograničenja, a kao "šlag na tortu" došao je potpuni fijasko sa programom vakcinacije.

Rescue teams are helping residents at #NakhonRatchasima province in #Thailand Following the heavy floods in the last few days In the northeast and center of the country#น้ำท่วมชัยภูมิ #น้ําท่วม #ThailandNews #תאילנד #climate #ClimateEmergency pic.twitter.com/iDQtiwQVvI