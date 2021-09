'BLA, BLA, BL' Ovako je Greta Tunberg prozvala svetske lidere zbog njihovih praznih obećanja (VIDEO)

Poznata klimatska aktivistkinja iz Švedske, Greta Tunberg, na Youth4Climate Summitu (samit Mladi za klimu) oštro je prozvala svetske lidere zbog njihovih praznih obećanja da će se pozabaviti klimatskom krizom, opisavši njihove reči kao jedno obično "bla, bla, bla".

"Gradite bolje. Bla, bla, bla. Zelena ekonomija. Bla, bla, bla. Nula emisija do 2050. Bla, bla, bla", rekla je Greta na samitu u Milanu. "Ovo je sve što čujemo od naših takozvanih vođa. Reči koje zvuče sjajno, ali do sada nisu učinile ništa. Naše nade i ambicije utapaju se u njihovim praznim obećanjima", rekla je Tunberg.

Da osnaži svoj argument, poznata klimatska aktivistkinja citirala je i izjave britanskog premijera Borisa Džonsona ("Ovo nije neki skupi, politički korektan, zeleni čin grljenja zečića") i indijskog premijera Narendre Modija ("Borba protiv klimatskih promena zahteva inovacije, saradnju i volju"), i naglasila da nauka ne laže.

Tunberg je ovo izjavila uoči klimatskog samita Cop26 koji počinje u Glazgovu 31. oktobra, a na kojem će pokušati da postigne konkretnije obavezivanje zemalja širom sveta na drastično smanjivanje emisija efekta staklene bašte. Prema podacima UN, emisije CO2 na dobrom su putu da porastu za 16 odsto do 2030., umesto da se upola smanje, što bi bilo potrebno kako bi se globalno zagrevanje zadržalo ispod međunarodno dogovorene granice od 1.5°C.

"Gde nas je to odvelo?"

"Naravno da nam je potreban konstruktivan dijalog", rekla je Tunberg, čiji je samostalni protest iz 2018. podstakao milione mladih da se priključe demonstracijama za klimu.

"Ali to 'bla, bla, bla' traje već 30 godina i gde nas je to dovelo? Još sve možemo preokrenuti - to je itekako moguće. Biće potrebno hitno, drastično godišnje smanjenje emisija, a ne ako sve ostane kao danas. Namerno nedelovanje naših vođa izdaja je svih sadašnjih i budućih generacija".

Istraživanje objavljeno u ponedeljak pokazalo je da će deca rođena danas doživeti mnogo više ekstremnih toplotnih talasa i drugih klimatskih katastrofa tokom svog života od svojih baka i deka, čak i ako države ispune svoja obećanja o smanjenju emisija.

Tunberg, Vanesa Nakate iz Ugande i stotine drugih mladih ljudi iz celog sveta prisustvuju Youth4Climate samitu. Domaćin sastanka je italijanska vlada, inače partner Britanije u organizaciji samita Cop26.

Probrana imena

Tokom samita biće organizovane razne radionice na kojima će mladi raspravljati o tome kako povećati svoje učestvovanje u donošenju odluka, svoju ulogu u transformaciji korišćenja energije, očuvanju prirode i prilagođavanju klimi kao i o tome kako obrazovanje može stvoriti društvo svesno klimatskih izazova. Ovaj samit svojevrsni je nastavak samita o klimi za mlade koji je održan u sedištu UN u Njujorku 2019.

"Na ovakve sastanke pozivaju probrana imena kako bi mogli da se prave da nas slušaju. Ali očigledno nas ne slušaju. Naše emisije i dalje rastu. Nauka ne laže", bila je oštra Tunberg.

"Ne možemo više da dopustimo ljudima na vlasti da odlučuju šta je politički moguće. Ne možemo više da dopustimo ljudima na vlasti da odlučuju šta je nada. Nada nije pasivna. Nada nije 'bla, bla, bla'. Nada govori istinu. Nada preduzima mere. A nada uvek dolazi od ljudi", zaključila je Greta.