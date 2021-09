KAKO SU PADALI ČLANOVI BALKANSKOG KARTELA: Albanca nahvatali u autobusu, bio glavni za transport droge

Policijske jedinice iz brojnih zemalja udružile su se kako bi razbile najveću narko-mrežu na svetu, u koju je uključen i ozloglašen Balkanski kartel.

Proteklih meseci i godina, hapšeni su članovi ovog kartela, a mediji podsećaju kako je nedavno "pao" jedan od ključnih ljudi u lancu krijumčarenja narkotika, odnosno čovek koji je bio glavni za logistiku.

Albanac Agim C. uhapšen je pre dva meseca u Kordobi. Prethodno je godinama u Kolumbiji živeo povučeno, zbog čega je policija dugo imala problem da mu uđe u trag. Dok su policajci lovili Agima, on je organizovao prebacivanje velikih količina kokaina do brojnih evropskih zemalja, uključujući i balkanske države.

Agim je uhapšen u julu dok se ukrcavao u gradski autobus, a nakon hapšenja se saznalo da ga i Albanija potražuje zbog ubistva 1997. godine u Elbasanu, za koje je osuđen na doživotnu robiju. Mediji prenose da je nakon ubistva Gezima Licija i ranjavanja policajca Agim uhapšen zajedno sa svojim bratom. Naredne godine osuđen je na doživotnu robiju, a njegov brat Gazmend na 11 godina zatvora.

Više puta je ulagao žalbu na presudu, a kasnije je Gazmend prebacio krivicu na brata, govoreći da nije znao da je kobnog dana Agim bio naoružan, niti da će počiniti ubistvo. Nakon serije žalbi, sud u LJešu doneo je 2012. odluku da se Agim brani sa slobode, ali je već tri godine kasnije ponovo uhapšen zbog korupcije i osuđen na četiri godine zatvora.

Međutim i tada je nekako uspeo da izbegne zatvor i obreo se u dalekoj Kolumbiji, gde je postao bitna karika Balkanskog kartela, a po svemu sudeći, bio je zadužen za transfere novca.

Veruje se da je 2015. godine u Kolumbiju ušao legalno. Tamo se smestio u Barankili, a živeo je sa suprugom, koja je državljanka Kolumbije. NJih dvoje su živeli povučeno i veoma skromno, kako slučajno ne bi skrenuli pažnju na sebe.

Kolumbijski mediji pišu da se Agim odrekao svog luksuza, kako ga policija ne bi uočila.

- Nije čak imao ni automobil. Živeli su kao podstanari, on se vozio gradskim prevozom, nekad bi putovao avionom. Izbegavao je da koristi mobilni telefon i predstavljao se kao građevinski inženjer koji radi na nekoliko projekata na Karibima - tvrdi za kolumbijske medije izvor dobro upućen u slučaj.

Baš zbog takvog načina života policiji je trebalo dugo da uđe u trag Agimu i da shvati koja je njegova funkcija u kartelu. Veruje se naime da je Agim prenosio oko dve milijarde pezosa godišnje (oko 85 miliona evra), te da je bio zadužen za organizaciju transporta kokaina u Evropu.

Uoči njegovog hapšenja policija je otkrila da će Agim, poznatiji kao DŽimi, otputovati u Apartado, kako bi se sreo sa pripadnicima "Zalivskog klana" i dogovorio kako će gliserima da prebace veće tone kokaina.

U vreme kada je uhvaćen putovao je na sastanak, a prethodnu noć proveo je u jednom od najjeftinijih hotela u Monteriji, a planirao je da gradskim prevozom stigne u Apartado. U istoj akciji pala su i četvorica Agimovih saradnika, a kod njih je pronađeno oko 450.000 evra i veća količina kokaina.

Agim se sumnjiči da je organizovao transport kokaina u Evropu vazdušnim i pomorskim putem, a da je "u džepu" držao carinike i kontrolore koji bi vodili računa da sve pošiljke sigurno stignu na odredište.

Podsetimo, nedavno je zadat još jedan težak udarac Balkanskom kartelu. U međunarodnoj akciji sprovedenoj u osam država na dva kontinenta, pod pokroviteljstvom Evropola, uhapšena je 61 osoba, od kojih su 23 pripadnici ovog kartela.

Akcije su sprovedene u okviru Operativne radne grupe i u njima su učestvovale policije Republike Srbije, Kraljevine Španije, Nemačke, Slovenije, Kolumbije, Bosne i Hercegovine, Republike Hrvatske, kao i američka agencija za borbu protiv droga DEA.

U toj akciji, tokom 2020. i 2021. godine zaplenjeno je 2,6 tona kokaina i uhapšen je 61 pripadnik organizovane kriminalne grupe.