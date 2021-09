SA 96 GODINA POBEGLA SA SUĐENJA ALI JE UBRZO LIŠILI SLOBODE! Bivša sekretarica KONCENTRACIONOG LOGORA optužena za pomaganja u ubijanju!?

"Optužena Irmgard Furšner je viđena kako napušta svoju kuću u jednom taksiju i tako izbegla pojavljivanje na zakazanom početku suđenja" saopštila je za NBC porparolka Okružnog suda u Icehu, u Nemačkoj.

Ona je kasnije je kasnije potvrdila da je okrivljena pritvorena i da doktor sada procenjuje da li njeno zdravstveno stanje dozvoljava da bude zatvorena.

Lokalni mediji su saopštili da je optužena starica napustila starački dom u Kvikbornu i da se uputila ka železničkoj stanici gradića koji se nalazi na oko 100 kilometara od danske granice.

Odbegla je potom uhapšena oko 50 kilometara u predgrađu Hamburga, rečeno je iz policije za NBC.

96-year-old woman arrested after fleeing in a taxi ahead of her trial for aiding and abetting mass murder in a Nazi concentration camp, officials in Germany say. https://t.co/KJ4Q58xQ5V